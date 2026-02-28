'रणबाली' से रश्मिका-विजय के फर्स्ट लुक पोस्टर के साथ गाना भी आउट, शादी के दो दिन बाद फैंस को दिया दोहरा तोहफा

साउथ सिनेमा के सितारे रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) और विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) 26 फरवरी को उदयपुर में शादी की है. ये कपल शादी के बाद 27 फरवरी को एयरपोर्ट पर नजर आया और पैप्स और फैंस को हाथ जोड़कर अभिवादन किया. रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की फोटोज और वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिन्हें लोगों ने काफी पसंद किया. अब इस कपल ने शादी के दो दिन बाद यानी 28 फरवरी को फैंस को जबरदस्त सरप्राइज दिया है. दरअसल, रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की अपकमिंग फिल्म 'रणबाली' (Ranabaali) से उनका फर्स्ट लुक पोस्टर आउट हुआ है. इसके साथ ही फिल्म का गाना भी रिलीज कर दिया गया है. आइए जानते हैं कि दोनों स्टार्स की ये फिल्म कब रिलीज होगी.
'रणबाली' में दिखेगी रश्मिका और विजय की प्यारी केमिस्ट्री
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने शादी के दो दिन बाद अपनी अपकमिंग फिल्म 'रणबाली' के फर्स्ट लुक पोस्टर के साथ ही गाना रिलीज किया है. इस तरह से दोनों स्टार्स फैंस को दोहरा तोहफा दिया है. ये दोनों सितारे पिछली बार साल 2019 में रिलीज हुई फिल्म 'डियर कॉमरेड' में नजर आए थे. अब सात साल बाद 2026 में फिल्म 'रणबाली' में काम करते दिखाई देंगे. रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा शादी के बाद पहली बार किसी फिल्म में साथ में नजर आएंगे. फिल्म 'रणबाली' के फर्स्ट लुक पोस्टर दोनों स्टार्स का अलग लुक नजर आ रहा है. वहीं, फिल्म का गाना 'मेरे साजन' रिलीज हुआ है और इसमें में दोनों के बीच प्यारी केमिस्ट्री देखने को मिल रही है. रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की फिल्म 'रणबाली' का गाना फैंस को खूब पसंद आ रहा है और वह उस पर रिएक्शन दे रहे हैं.
फिल्म 'रणबाली' 11 सितंबर को होगी रिलीज
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की पीरियड ड्रामा फिल्म 'रणबाली' 11 सितंबर को वर्ल्डवाइड रिलीज की जाएगी. इस फिल्म के डायरेक्शन की जिम्मेदारी राहुल सांकृत्यायन के पास है. दोनों स्टार्स की इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. गौरतलब है कि रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने कई फिल्मों में साथ में काम किया है और दोनों की जोड़ी को पसंद किया गया है. वहीं, इन दोनों स्टार्स को फिल्म में काम करने के दौरान एक-दूसरे से प्यार हो गया था. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.
