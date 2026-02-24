रश्मिका मंदाना-विजय देवरकोंडा में कौन हैं ज्यादा अमीर? उदयपुर की शाही शादी में कपल ने पानी की तरह बहाया पैसा

Rashmika Mandanna Vijay Deverakonda Net Worth: साउथ इंडस्ट्री के स्टार कपल रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा कमाई और नेटवर्थ में एक दूसरे को टक्कर देते हैं. आइए आपको बताते हैं कि कौन ज्यादा अमीर हैं?

Rashmika Mandanna Vijay Deverakonda Net Worth: रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा इन दिनों फैंस के बीच सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने हुए हैं. दोनों उदयपुर में 26 फरवरी को शादी के बंधन में बंधने वाले हैं और उससे पहले कपल के प्री-वेडिंग फंक्शन शुरू हो गए हैं. रश्मिका और विजय ने अपनी शादी के लिए आईटीसी होटल्स ‘मेमेंटोज’ चुना है, जहां पर दोनों रॉयल अंदाज में सात फेरे लेने वाले हैं और इसके बाद कपल एक शानदार रिस्पेशन भी देने वाले हैं. इससे साफ है कि रश्मिका और विजय देवरकोंडा अपनी शादी में पानी की तरह पैसा बहाने वाले हैं, जिसके बाद दोनों की नेटवर्थ की चर्चा जोरो पर है. आइए आपको उनकी कमाई के बारे में बताते हैं.

एक फिल्म के लिए कितना चार्ज करते हैं रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा?

रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) और विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) दोनों ही साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरहिट एक्टर्स हैं और दोनों ही बॉलीवुड में अपने पैर जमाने में लगे हुए हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रश्मिका मंदाना एक फिल्म के लिए अच्छी खासी फीस चार्ज करती हैं. दावा है कि वह एक फिल्म के लिए 4 से 8 करोड़ रुपये चार्ज करते हैं, लेकिन विजय देवरकोंडा फीस के मामले में रश्मिका से काफी आगे हैं. उनकी फीस डबल डिजीट में पहुंच गई है. दावा है कि वह एक फिल्म के लिए 12 से 15 करोड़ रुपये चार्ज करते हैं. यानी विजय देवरकोंडा रश्मिका से इस मामले में काफी आगे हैं.

विजय देवरकोंडा या रश्मिका मंदाना... किसकी नेटवर्थ है ज्यादा?

नेटवर्थ के मामले में रश्मिका मंदाना विजय देवरकोंडा को कांटे की टक्कर देती हैं. एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, रश्मिका मंदाना की कुल नेटवर्थ 66 करोड़ के आसपास बताई जाती है और विजय देवरकोंडा की नेटवर्थ भी इसके आसपास की है. माना जाता है कि विजय की कुल संपत्ति 66 से 70 करोड़ रुपये तक है.

रश्मिका मंदाना की साइड कमाई

रश्मिका मंदाना की कमाई का जरिया सिर्फ फिल्में नहीं हैं. वह ब्रांड एंडोर्समेंट के जरिए मोटी कमाई करती है इसके अलावा, वह उन्होंने ब्यूटी ब्रांड प्लम में निवेश किया है. इसके अलावा, इसके अलावा उनके पास मुंबई, हैदराबाद, गोवा, कूर्ग और बेंगलुरु में घर है. दावा है कि उनका बेंगलुरु वाला घर करीब 8 करोड़ रुपये का है. उनका कार कलेक्शन भी शानदार है. उनके गैराज में ऑडी Q3, रेंज रोवर स्पोर्ट और मर्सिडीज बेंज C क्लास जैसी गाड़ियां हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

विजय देवरकोंडा की साइ़ड कमाई

विजय देवरकोंडा भी फिल्मों के अलावा साइड कमाई में विश्वास रखते हैं. वह रियल एस्टेट और दूसरे बिजनेस में भी अपना पैसा लगाते हैं. इसके अलावा, उनके पास प्राइवेट जेट भी है, जिसकी कीमत 30 करोड़ है.

