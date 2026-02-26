शादी के बाद भी Rashmika Mandanna को इंस्टा पर फॉलो नहीं करते Vijay Deverakonda, आखिर क्या है मजबूरी?...

Rashmika Mandanna Vijay Deverakonda Wedding Instagram: आपको जानकर हैरानी होगी कि विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना शादी के बाद भी एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते हैं. ये बात जानकर उनके फैंस को सदमा लग गया है.

Vijay Deverakonda dont follow Rashmika Mandanna on Instagram: आखिरकार वो समय आ चुका है जब रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) और विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) की शादी हो चुकी है. आज सुबह तेलुगू रीति रिवाज से रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने सात फेरे ले लिए हैं. इस खबर ने सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया है. फैंस सुबह से ही रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा को शादी की बधाई दे रहे हैं. फैंस अब रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी की तस्वीरें देखने का इंतजार कर रहे हैं. इसी बीच रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है. रिपोर्ट्स की मानें रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा शादी करके भी एक नहीं हो पाए हैं. अब आप कहेंगे कि हम ऐसा भला क्यों बोल रहे हैं. ऐसा क्या हो गया है जिसकी वजह से हम इस तरह का बयान दे रहे हैं.

विजय देवरकोंडा ने फैंस को दिया सदमा

आपको जानकर हैरानी होगी कि शादी होने के बाद भी विजय देवरकोंडा अपनी पत्नी रश्मिका मंदाना को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते हैं. विजय देवरकोंडा इंस्टाग्राम पर रश्मिका मंदाना छोड़िए... किसी को भी इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते. ये बात जानकर विजय देवरकोंडा के फैंस को भी सदमा लग गया है. इंस्टा पर विजय देवरकोंडा की फॉलोइंग जीरो है. ऐसे में फैंस गुहार गा रहे हैं कि विजय देवरकोंडा को कम से कम रश्मिका मंदाना को तो इंस्टा पर फॉलो कर लेना चाहिए.

क्या अपना रिश्ता छिपाने की कोशश कर रहे थे विजय देवरकोंडा

रश्मिक मंदाना सालों से विजय देवरकोंडा को इंस्टा पर फॉलो करती हैं. हालांकि विजय देवरकोंडा ने कभी भी फॉलो बटन दबाने की जहमत नहीं की है. ऐसे में फैंस को लगता है कि विजय देवरकोंडा ने जानबूझकर ऐसा किया है. शायद विजय देवरकोंडा नहीं चाहते थे कि उनका और रश्मिका मंदाना का रिश्ता जमाने के सामने आए. विजय देवरकोंडा अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करना पसंद नहीं करते. एक इंटरव्यू में विजय देवरकोंडा ने बताया था कि वो शादी के बारे में कभी किसी को नहीं बताएंगे. बस शादी के साइन्स होंगे जिनको देखकर सबको समझ आ जाएगा कि वो किसी के हो चुके हैं. तभी तो विजय देवरकोंडा या रश्मिका मंदाना ने अब तक भी अपनी शादी की तस्वीरें फैंस के साथ शेयर नहीं की हैं. वह बात अलग है कि एआई की मदद से विजय देवरकोंडा के फैंस ने ये काम भी खुद ही कर लिया है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

