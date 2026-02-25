Virosh Wedding: रश्मिका मंदाना-विजय देवरकोंडा की वेडिंग गेस्ट लिस्ट Leak, Sandeep Reddy Vanga समेत ये सेलेब्स होंगे शामिल

Rashmika Mandanna Vijay Deverakonda Wedding Guest List: रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की वेडिंग लिस्ट सामने आ गई है. कपल की शादी में कौन कौन शामिल होगा? आइए आपको बताते हैं.

Rashmika Mandanna Vijay Deverakonda Wedding Guest List: साउथ इंडस्ट्री के स्टार कपल रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने एक दूसरे को जीवनसाथी बनाने का फैसला कर लिया है और चंद घंटे में दोनों एक दूसरे को अपना हमसफर बना लेंगे. 26 फरवरी को कपल बहुत ही पारपंरिक अंदाज में शादी के बंधन में बंध जाएंगे. पहले कहा जा रहा था कि रश्मिका और विजय की शादी सिर्फ परिवार के लोगों के बीच होगी और कुछ करीबी लोग नजर आएंगे, लेकिन अब कपल की वेडिंग गेस्ट लिस्ट सामने आ गई है, जिसमें कई सेलेब्स के नाम हैं.

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की गेस्ट लिस्ट

रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) और विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) उदयपुर के लग्जरी होटल 'मोमेंटोस एकाया' में शुरू हो चुकी है. रश्मिका और विजय 23 तारीख को उदयपुर पहुंच गए. इसके बाद एक-एक करके कपल के परिवार के लोग पहुंचने लगे. इसके बाद मंगलवार यानी 24 तारीख को विजय देवरकोंडा के छोटे भाई वजय आनंद और उनके कुछ करीबी दोस्त उदयपुर पहुंचे. इसके बाद कपल की शादी में थारुन भास्कर, ईशा रेब्बा से लेकर राहुल रविंद्रन तक कई सेलेब्स शामिल होंगे. स्टाइलिश श्रव्या वर्मा भी इस कपल के काफी क्लोज हैं और वो भी जल्द ही उदपुर पहुंचने वाले हैं. इनके अलावा, मशहूर निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा, रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी के लिए उदयपुर पहुंच गए हैं. उदयपुर के एयरपोर्ट पर निर्देशक को स्पॉट किया गया है. कपल की शादी में पंडित भी पहुंच गए हैं. अब धीरे धीरे कपल के गेस्ट शादी में पहुंचने लगे हैं.

रॉयलिटी में परंपरा को शामिल करेंगे रश्मिका और विजय

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी की रस्में 24 फरवरी से शुरू हो चुकी है. कपल के वेडिंग वेन्यू से कुछ तस्वीरें सामने आईं. दावा किया गया कि ये तस्वीरें बैचलर पार्टी की है. इसके अलावा, खुलासा हुआ कि कपल ने अपनी शादी में जापानी डिनर गेस्ट को सर्व करवाया. वहीं, शादी में पांरपरिक चीजों को भी शामिल किया जा रहा है. कपल दोनों रीति रिवाज से शादी करेगा. इसके अलावा वेडिंग वाले दिन गेस्ट को केले के पत्ते पर ही खाना खिलाया जाएगा.

कैसे शुरू हुई रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की लव स्टोरी

बता दें कि रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा पहली बार फिल्म गीता गोविंदम में साथ नजर आए थे और ये फिल्म सफल रही. इसके बाद दोनों डियर कॉमरेड में भी नजर आए. रश्मिका और विजय इसी दौरान दोस्त बने और दोनों की गाड़ी लव स्टोरी की ओर निकल पड़ी. दोनों सीक्रेटली अपना रिश्ते इतने समय तक चला रहे थे लेकिन एक इवेंट में विजय ने रश्मिका के हाथ पर किस करके अपना रिश्ता ऑफिशियल कर दिया था. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफहिंदी .

