Video: रश्मिका मंदाना-विजय देवरकोंडा की शादी के कार्ड के साथ क्या-क्या है? इनविटेशन बॉक्स में के तोहफे देख रह जाएंगे दंग!

Rashmika Mandanna और Vijay Deverakonda इन दिनों अपनी शादी की खबरों को लेकर चर्चा में हैं. इसी बीच दोनों के वेडिंग इनविटेशन बॉक्स का वीडियो सामने आया है, जो जमकर वायरल हो रहा है.

By: Sadhna Mishra  |  Published: February 18, 2026 8:37 PM IST

रश्मिका मंदाना-विजय देवरकोंडा की शादी के इनविटेशन बॉक्स की वीडियो वायरल?

Rashmika Mandanna-Vijay Deverakonda Wedding Invitation Box Video: नेशनल क्रश रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) और साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) लगातार अपनी शादी की खबरों को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. इसी बीच एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उनका वेडिंग इनविटेशन हैम्पर देखने को मिल रहा है. इस हैम्पर ने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है. ऐसा कहा जा रहा है कि, 26 फरवरी 2026 को विजय और रश्मिका उदयपुर में एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी (Rashmika Mandanna-Vijay Deverakonda Wedding) के बंधन में बंधने वाले हैं. हालांकि, अभी तक दोनों में से किसी की भी तरफ से शादी की खबरों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन वेडिंग इनविटेशन हैम्पर (Rashmika Mandanna-Vijay Deverakonda Wedding Invitation Box) ने एक बार फिर से लोगों के बीच हलचल मचा दी है.

रश्मिका-विजय का वेडिंग इनविटेशन बॉक्स Viral

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी की खबरों के बीच एक वेडिंग इनविटेशन बॉक्स तेजी से वायरल हो रहा है, जो अपने आप में ही बेहद खास है. इसे एक प्रीमियम गिफ्ट हैम्पर की तरह डिजाइन किया गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस बॉक्स में एक खास तौर पर तैयार किया गया 'नेशनल क्रश' परफ्यूम है, जो रश्मिका के मशहूर निकनेम से जुड़ा है.

इनविटेशन बॉक्स में क्या-क्या है?

वायरल हो रहा ये वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट 'गुलटे' पर शेयर किया है जिसमें परफ्यूम के साथ बॉक्स में हैंज क्रीम और फुट क्रीम भी शामिल है, जो इसे एक लग्जरी ब्यूटी किट जैसा लुक देता है. वहीं इस बॉक्स को पर्सनल टच देने के लिए विजय के फैशन लेबल से जुड़ी एक स्टाइलिश 'Rowdy' ब्रांड की टी-शर्ट भी रखी गई है. साथ ही, प्रीमियम काजू का एक डिब्बा इस हैम्पर को पूरा कर रहा है.

कब है विजय और रश्मिका की शादी?

वहीं अगर 'इंडिया टुडे' की रिपोर्ट की माने तो, विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी का जश्न 24 फरवरी से शुरू होगा जो 26 फरवरी तक चलेगा. कपल 26 फरवरी को शादी के बंधन में बंध जाएगा. सूत्रों के हवाले से मिली खबर के मुताबिक, मेहमानों की लिस्ट काफी छोटी है और शादी में फोन ले जाने की परमिशन नहीं होगी. यहां तक कि शादी कवर करने वाली टीम ने भी एनडीए साइन किया है.

प्राइवेट होगी रश्मिका-विजय की शादी

ऐसा कहा जा रहा है कि, रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी पूरी तरह से प्राइवेट होगी, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री के किसी भी को-स्टार को नहीं बुलाया गया है. गेस्ट लिस्ट में सिर्फ परिवार के सदस्य और कुछ बेहद करीबी दोस्त ही शामिल हैं. बता दें कि, कपल ने पारंपरिक रीति-रिवाजों का भी पालन किया है, जिसमें रश्मिका के ननिहाल और विजय के परिवार द्वारा अलग-अलग प्री-वेडिंग रस्में आयोजित की गई.

कब और कहां होगा रश्मिक-विजय का रिसेप्शन?

खबर है कि, रश्मिका और विजय की शादी का रिसेप्शन भी होगा, जिसमें फैमिली, दोस्त और इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को इनवाइट किया जाएगा. जानकारी के मुताबिक, कपल का ये रिसेप्शन 4 मार्च को हैदराबाद के ताज कृष्णा में रखा गया है. हालांकि, वायरल हो रहे इस इनविटेशन कार्ड की अभी पुष्टि नहीं हुई है.

About the Author

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
