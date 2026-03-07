ENG हिन्दी
  • रश्मिका मंदाना-विजय देवरकोंडा की शादी से बना ऐसा ग्लोबल रिकॉर्ड, मुंह ताकते रह गए मेसी और रोनाल्डो...

रश्मिका मंदाना-विजय देवरकोंडा की शादी से बना ऐसा ग्लोबल रिकॉर्ड, मुंह ताकते रह गए मेसी और रोनाल्डो

Rashmika Mandanna-Vijay Deverakonda Video: पॉपुलर कपल रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने हाल ही में शादी की है. अब उनकी शादी से जुड़े एक वीडियो ने ग्लोबल रिकॉर्ड बना दिया है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: March 7, 2026 8:17 PM IST

रश्मिका और विजय का वीडियो वायरल हो रहा है.

साउथ इंडस्ट्री के पॉपुलर स्टार रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) और विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) ने बीती 26 फरवरी को शादी की है. दोनों ने उदयपुर में सात फेरे लिए थे और इस दौरान सिर्फ परिवार के सदस्य और करीबी लोग मौजूद रहे. रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने शादी के बाद हैदराबाद में रिसेप्शन दिया था, जिसमें तमाम बड़ी हस्तियों ने शिरकत की थीं. इस कपल की शादी सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रही. रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी के वीडियोज और फोटोज खूब वायरल हुए. अब दोनों की शादी से जुड़े एक वीडियो ने ग्लोबल रिकॉर्ड बना दिया है. आइए जानते हैं कि ये वीडियो कौन सा है.

रश्मिका और विजय की शादी से जुड़ा वीडियो वायरल

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी के जुड़ा एक खास वीडियो चर्चा में है. इस वीडियो को मिले लाइक्स ने ग्लोबल रिकॉर्ड बनाया है. रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से जो वीडियो शेयर किया है, उसे काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है. यहां तक कि इस वीडियो ने फुटबॉल के दो दिग्गज खिलाड़ी लियोनेस मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के आइकॉनिक कैंपेन वाले पोस्ट को भी पीछे छोड़ दिया है. लियोनेस मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पोस्ट को 8.1 मिलियन लाइक्स मिले थे और रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की वीडियो को 8.2 लाइक्स मिले हैं. इस हिसाब से इस न्यूली मैरिड कपल ने दो दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया है.

रश्मिका और विजय के वीडियो में दिखी प्यारी केमिस्ट्री

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा के इस वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों के बीच कितनी प्यारी केमिस्ट्री है और दोनों एक-दूसरे से कितना प्यार करते हैं. इसके साथ ही वीडियो में दो परिवार की खुशियों और भारतीय पंरपराओं की झलक देखने को मिल रही है. रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा के फैंस को ये काफी पसंद आया और उनकी तरफ से मिले रिस्पॉन्स ने ग्लोबल रिकॉर्ड बनवा दिया. बताते चलें कि ये कपल काफी समय से एक-दूसरे को डेट कर रहा था, हालांकि कभी अपने रिश्ते पर बात नहीं की थी. रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा के फैंस उनकी शादी का काफी समय से बेसब्री से इंताजर कर थे. बताते चलें कि रश्मिका मंदाना ने विजय देवरकोंडा से पहले रक्षित शेट्टी से सगाई की थी. हालांकि, उनकी सगाई टूट गई थी और शादी नहीं हो पाई थी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

