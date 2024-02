Rashmika Mandanna wants to marry like Vijay Deverakonda: साउथ फिल्म एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहती हैं। अदाकारा बैक टू बैक हिट फिल्में देकर साउथ से लेकर नॉर्थ इंडिया तक दर्शकों का दिल जीत रही हैं। इसके साथ ही अदाकारा की लव लाइफ भी सुर्खियों में रहती हैं। लंबे वक्त से चर्चा है कि अदाकारा गुपचुप अपने को-स्टार विजय देवरकोंडा को डेट कर रही हैं। हालांकि खुद इन दोनों सितारों ने कभी इन रिपोर्ट्स पर रिएक्ट नहीं किया है। इस बीच अदाकारा रश्मिका मंदाना ने कुछ ऐसा कर दिया है कि जिसके बाद कयास लग रहे हैं कि एक्ट्रेस ने विजय देवरकोंडा संग शादी को लेकर इशारा दे दिया है। Also Read - रश्मिका मंदाना ने प्रोड्यूसर्स की पाबंदी के बावजूद कर दी गुस्ताखी, तस्वीरें शेयर कर दी नई मूवी की जानकारी

रश्मिका मंदाना ने विजय देवरकोंडा से जुड़ी पोस्ट पर किया रिएक्ट

दरअसल, हाल ही में अदाकारा रश्मिका मंदाना के एक फैन कल्ब की ओर से शेयर की गई एक पोस्ट में उनके होने वाले पति की खूबियों के बारे में बात की गई थी। जिसमें लिखा था, 'रश्मिका मंदाना का पति बनने के लिए क्या खूबियां होनी चाहिए। वो भारत की नेशनल क्रश हैं। उनका पति खास होना चाहिए। उनका पति वीडी (विजय देवरकोंडा के इनीशियल्स) की तरह होना चाहिए। मेरा मतलब काफी डेयरिंग। जो उसे प्रोटेक्ट कर सके। हम उसे रानी बुलाते हैं। इसलिए उनका पति एक राजा की तरह होना चाहिए।' दिलचस्प बात ये है कि अदाकारा रश्मिका मंदाना ने भी खुद इस पर कमेंट किया। अदाकारा ने कहा, 'ये बिल्कुल सच है।' साथ ही अदाकारा ने हंसने वाली और रेड हार्ट वाली इमोजी भी शेयर कर दी। अदाकारा का ये कमेंट एंटरटेनमेंट न्यूज की दुनिया में आते ही छा गया। Also Read - रश्मिका मंदाना ने आखिर कैसे दी मौत को मात? खुद बताया किस्सा

That’s very true ?❤️ — Rashmika Mandanna (@iamRashmika) February 27, 2024

तो क्या विजय देवरकोंडा संग शादी के लिए तैयार हैं रश्मिका मंदाना?

अदाकारा रश्मिका मंदाना के इस कमेंट को अब लोग ये मान कर चल रहे हैं कि एक्ट्रेस विजय देवरकोंडा संग शादी के लिए तैयार हैं। अदाकारा के इस कमेंट ने हर किसी का ध्यान खींच लिया है। जिसके बाद लोगों ने कमेंट कर लिखा कि उन्होंने इन डायरेक्टली कुछ कंफर्म कर दिया है। अदाकारा के इस कमेंट पर लोगों ने जमकर कमेंट कर रहे हैं। यहां देखें पोस्ट। Also Read - Pushpa 3: तीसरी बार दहाड़ेगा 'पुष्पा राज', अल्लू अर्जुन ने कंफर्म की 'पुष्पा 3'

Trending Now

विजय देवरकोंडा संग इन फिल्मों में बनी रश्मिका मंदाना की जोड़ी

टॉलीवुड स्टार विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना कथित तौर पर एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। दोनों ने एक साथ गीता गोविंदम और डियर कॉमरेड जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। इन दोनों ही फिल्मों में विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। रिपोर्ट्स की मानें तो इन्हीं दोनों फिल्मों की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच दोस्ती गहरी हुई जो बाद में प्यार में तब्दील हो गई। अब क्या वाकई इन दोनों सितारों की शादी होगी। ये देखना दिलचस्प बात होगी।