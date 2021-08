Rashmika Mandanna से क्यों नाराज हैं पेरेंट्स? एक्ट्रेस ने हैरान कर देने वाली वजह

Rashmika Mandanna's parents are not happy with her with this reason: साउथ फिल्म अदाकारा रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) अपनी क्यूटनेस से पूरे हिंदुस्तान को दीवाना बनाए हुए हैं। नेशनल क्रश का टैग हासिल कर चुकी कन्नड़ ब्यूटी रश्मिका मंदाना इन दिनों अपने कई प्रोजेक्ट्स को लेकर चर्चा में हैं। वो बहुत जल्दी ही साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) की फिल्म पुष्पा (Pushpa) में नजर आने वाली हैं। इसके अलावा अदाकारा के हाथों में अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) स्टारर फिल्म गुडबाय और सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म मिशन मजनू भी है। जबकि इसके अलावा वो अपनी तमिल और तेलुगु फिल्मों को लेकर भी बिजी हैं। Also Read - Allu Arjun की Pushpa 2 में हुई इस धांसू बॉलीवुड स्टार की एंट्री, टिकट खिड़की पर मचेगा बवाल

इन फिल्मों की वजह से एक्ट्रेस को कई जगहों पर ट्रैवल करना पड़ा है। वो बीते दिनों अपने बॉलीवुड और साउथ प्रोजेक्ट्स की वजह से हैदराबाद और मुंबई के बीच भी काफी चक्कर लगा रही थी। साउथ फिल्म अदाकारा रश्मिका मंदाना ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया कि इसी वजह से उनके माता-पिता उनसे बेहद नाराज हैं।

एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू में कहा, 'महामारी के दिनों में मेरी एक साथ कई जगहों पर चल रही शूटिंग की वजह से नाराज हैं। मैं उनकी भावनाएं समझती हूं और मुझे खुशी है कि वो मुझे इतना प्यार करते हैं। लेकिन फिल्मों की शूटिंग पोस्टपोन्ड करना मेरे हाथ में नहीं है।' एक्ट्रेस ने अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहा, 'अगर शूट कैंसिल होते हैं तो बहुत परेशानी होगी। इसलिए मैं काम टाल नहीं रही हूं। हां लेकिन मैं सुरक्षित बने रहने के लिए सारी सतर्कता जरूर बरत रही हूं।'

रश्मिका मंदाना सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं। वो अपनी रोजमर्रा से जुड़ी दिलचस्प जानकारियां फैंस से शेयर करती रहती हैं। एक्ट्रेस ने बीते दिनों ही अपनी बहन की बेटी के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की थी। रश्मिका मंदाना की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी।