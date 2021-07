RC 15: Kiara Advani ने Ram Charan की फिल्म के लिए कसी कमर, इस दिन से शुरू करेंगी शूटिंग

Kiara Advani and Ram Charan Start Shooting From September for RC 15: साउथ इंडस्ट्री के जाने-माने एक्टर राम चरण (Ram Charan) और कियारा आडवाणी (Kiara Advani) जल्द ही शंकर की अपकमिंग फिल्म 'आरसी 15' में नजर आने वाले हैं। दर्शक भी इस जोड़ी को बड़े पर्दे पर रोमांस करते हुए देखने के लिए बेताब है। ताजा रिपोर्ट्स की मानें, तो कियारा आडवाणी और राम चरण इस फिल्म की शूटिंग सितंबर से शुरू करने जा रहे हैं। Also Read - Hotness Alert: गर्मी से बेहाल Kiara और Rubina, संडे के दिन इन हसीनाओं ने भी उतारा शर्म का चोला !!

पिंकविला से जुड़े सूत्र के मुताबिक, 'दिल राजू द्वारा निर्मित ये एक पैन-इंडियन फिल्म है और इसमें कियारा आडवाणी मुख्य भूमिका में हैं। 'आरसी 15' के निर्माता शुरू में जुलाई के पहले सप्ताह से फिल्म को फ्लोर पर ले जाने की योजना बना रहे थे। हालांकि कोरोना महामारी की दूसरी लहर के कारण राम चरण के चल रहे असाइनमेंट आरआरआर के अंतिम शेड्यूल में देरी हुई। इसके बाद 'आरसी 15' के प्री-प्रोडक्शन वर्क को थोड़ा स्लो कर दिया गया। चीजें नार्मल होने के बाद मेकर्स सितंबर के पहले सप्ताह से फिल्म की शूटिंग शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हैं।'

'आरसी 15' को ड्रामा और एक्शन के मामले में जबरदस्त एक्शन सीन्स दिखाई देंगे। फिल्म निर्देशक शंकर साई-फाई फिल्में बनाने के लिए एक बार अपने सेगमेंट में वापस लौट रहे हैं। इस फिल्म में राम चरण एक पुलिस वाले से राजनेता बने की भूमिका निभाते नजर आएंगे, जो व्यवस्था में बदलाव लाना चाहता है। राम चरण के अलावा फिल्म में एक पुलिस ऑफिसर नजर आएगा। निर्माताओं के पास इसके लिए कई नाम हैं। राम चरण अगस्त की शुरुआत में आरआरआर की शूटिंग पूरी कर लेंगे और फिर सेट पर वापस आने से पहले स्क्रिप्ट रीडिंग और कैरेक्टर वर्कशॉप के लिए महीने भर के ब्रेक का लेंगे।

शंकर चाहते हैं कि 2022 की पहली तिमाही तक आरसी15 को 6 महीने के शेड्यूल के साथ पूरा कर लिया जाए। इसके बाद वो रणवीर सिंह के साथ अपनी अगली फिल्म पर काम शुरू करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि उस फिल्म में भी कियारा आडवाणी मुख्य भूमिका में हैं।