  पुरानी कड़वाहट या कुछ और? Rashmika Mandanna और Vijay Deverakonda की शादी पर ऋषभ शेट्टी ने दिया शॉकिं...

पुरानी कड़वाहट या कुछ और? Rashmika Mandanna और Vijay Deverakonda की शादी पर ऋषभ शेट्टी ने दिया शॉकिंग रिएक्शन

Virosh Wedding: रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी की खबरों पर हर कोई खुशी जाहिर कर रहा है, लेकिन इस बीच जब 'कांतारा' स्टार ऋषभ शेट्टी से दोनों की शादी को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने ऐसा रिएक्शन दिया जो अब सवालों के घेरे में आ गया है.

By: Sadhna Mishra  |  Published: February 26, 2026 5:20 PM IST

पुरानी कड़वाहट या कुछ और? Rashmika Mandanna और Vijay Deverakonda की शादी पर ऋषभ शेट्टी ने दिया शॉकिंग रिएक्शन
रश्मिका मंदाना की शादी पर क्या बोले ऋषभ शेट्टी?

Rishabh Shetty Shocking Reaction On Rashmika Mandanna Vijay Deverakonda Wedding: पिछले कुछ दिनों से साउथ फिल्म इंडस्ट्री के दो बड़े सितारों विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) और रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) की शादी की खबरें हर तरफ छाई हुई हैं. कपल ने सालों तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद 26 फरवरी 2026 को शादी कर ली. उदयपुर में एक प्राइवेट सेरेमनी में रश्मिका और विजय (Rashmika Mandanna Vijay Deverakonda Wedding) ने सात फेरे लिए.

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी में सिर्फ परिवार वाले और कुछ बेहद करीबी दोस्त ही शामिल हुए थे. हालांकि, दोनों की शादी से फैंस और इंडस्ट्री से जुड़े तमाम लोग खुश हैं और दोनों को प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं. इसी बीच डायरेक्टर और एक्टर ऋषभ शेट्टी (Rishabh Shetty) से जब रश्मिका मंदाना की शादी को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने ऐसा रिएक्शन दिया जो अब सवालों के घेरे में आ गया है.

रश्मिका की शादी पर क्या बोले ऋषभ शेट्टी?

दरअसल, रश्मिका मंदाना ने ऋषभ शेट्टी (Rishabh Shetty Reaction) के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'किरिक पार्टी' से डेब्यू किया था. वहीं अब रश्मिका अपने नए जीवन की शुरुआत करने जा रही हैं, ऐसे में जब उनकी शादी को लेकर एक्टर से सवाल किया गया, तो उन्होंने कोई भी कमेंट करने से साफ इनकार कर दिया. ऋषभ शेट्टी हाल ही में अपनी अपकमिंग फिल्म 'जय हनुमान' की लॉन्चिंग के बाद मंत्रालयम में एक धार्मिक कार्यक्रम में पहुंचे थे. वहां वे मीडिया से भी मुखातिब हुए और बातचीत के दौरान उन्होंने अपनी फिल्म और दर्शन को को लेकर काफी बातें की.

सवालों के घेरे में ऋषभ शेट्टी का रिएक्शन

वहीं इस दौरान उनसे पूछा गया कि, क्या वो रक्षित शेट्टी (रश्मिका मंदाना के एक्स-फियांसे और ऋषभ शेट्टी के सबसे करीबी दोस्त) की तरह भक्ति वाली फिल्में बनाएंगे, तो उन्होंने कहा कि वो सब कलाकार हैं और जैसा मौका मिलता है वैसा काम करते हैं, लेकिन जैसे ही एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा, 'क्या आपको रश्मिका की शादी का न्योता मिला है?' ये सवाल सुनते ही अब तक शांति से जवाब दे रहे ऋषभ शेट्टी बस मुस्कुराए और 'थैंक यू' कहकर वहां से चले गए. उनके इस रिएक्शन के बाद अब सोशल मीडिया यूजर्स कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं.

क्या है पुरानी कड़वाहट और विवाद?

गौरतलब है कि, रश्मिका मंदाना और ऋषभ शेट्टी के बीच रिश्ते थोड़े तनावपूर्ण रहे हैं. दरअसल, रश्मिका ने साल 2017 में एक्टर रक्षित शेट्टी से सगाई की थी, लेकिन साल 2018 में उनका रिश्ता टूट गया. वहीं साल 2023 में रश्मिका ने अपने एक्स फियांसे के प्रोडक्शन हाउस को बिना किसी का नाम लिए 'सो कॉल्ड प्रोडक्शन हाउस' कहा था. एक्ट्रेस के इस बयान पर ऋषभ शेट्टी ने भी चुटकी लेते हुए कहा था कि, 'उन्हें इस तरह की (उंगलियों से इशारा करते हुए) एक्ट्रेसेस पसंद नहीं है औरवो नए लोगों के साथ काम करना पसंद करते हैं, क्योंकि वो बिना किसी बंधन के आते हैं.'

'वो हमें नहीं बुलाएंगी'

वहीं रिपोर्ट्स ने रक्षित के और दोस्त और 'किरिक पार्टी' में उनके को-स्टार रहे प्रमोद शेट्टी से भी शादी के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा, 'मुझे अभी तक रश्मिका की शादी का इनविटेशन नहीं मिला है. अगर मिलेगा तो मैं जाऊंगा. हम जानते हैं कि, वो हमें नहीं बुलाएंगी, इसमें कुछ नया नहीं है. जहां तक रक्षित की बात है, वो कोई बच्चा नहीं है जो चॉकलेट खाकर बैठा रहे और खुद को गिल्टी फील करे.'

झीलों के नगरी में एक दूजे के हुए रश्मिका-विजय

आपको बता दें कि, रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने उदयपुर में दो अलग-अलग रीति-रिवाजों के साथ शादी के बंधन में बंधे और इनकी शादी में तरुण भास्कर, राहुल रविंद्रन और कल्याणी प्रियदर्शन जैसे सितारे शामिल हुए. हालांकि, फैंस को अभी भी उनकी शादी की तस्वीरों का बेसब्री से इंतजार है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

