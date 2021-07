RRR: Jr. NTR ने क्यों पहनी मुस्लिम कैप? KV Vijayendra Prasad ने अब जाकर तोड़ी चुप्पी

KV Vijayendra Prasad reveals Jr NTR Muslim Cap Look in RRR: साउथ फिल्म स्टार जूनियर एनटीआर (Jr NTR) और राम चरण (Ram Charan) की अपकमिंग फिल्म आरआरआर (RRR) को लेकर दर्शकों में जबरदस्त क्रेज है। बाहुबली फिल्म निर्देशक एसएस राजामौली (SS Rajamouli) की इस मल्टी स्टारर फिल्म की रिलीज पर हर किसी की निगाह है। दर्शकों के इस क्रेज को मेकर्स कई दिलचस्प पोस्टर्स और वीडियोज से कई गुणा बढ़ा चुके हैं। बीती दफा जब निर्माताओं ने टॉलीवुड स्टार जूनियर एनटीआर का एक पोस्टर जारी किया था। तब खूब हंगामा मचा था। फिल्म में उन्हें मुस्लिक कैप को पहने हुए देखकर कोमाराम भीम के वंशज और समुदाय के लोग भड़क गए थे। उस वक्त इस मामले ने काफी तूल पकड़ा था। अब इस मुद्दे पर फिल्म निर्देशक के पिता और राइटर केवी विजेंद्र ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है। Also Read - Alia Bhatt ने शुरू की RRR के गाने की शूटिंग, SS Rajamouli ने ‘ड्रीम सॉन्ग’ पर फूंके हैं करोड़ों रुपये

फिल्म राइटर ने आखिरकार इस राज से पर्दा उठा दिया है कि आखिर क्यों जूनियर एनटीआर को मुस्लिम कुर्ते पायजामे और टोपी में दिखाया गया है। केवी विजेंद्र प्रसाद ने एक इंटरव्यू में बताया है कि दरअसल, जूनियर एनटीआर का किरदार अंग्रेजों को चकमा देने के लिए मुस्लिम बनकर उनकी टोली में शामिल होगा। ये सीन उसी वक्त दर्शाया जाने वाला है। इतना ही नहीं, केवी विजेंद्र प्रसाद ने इस बात का भी इशारा दिया है कि राम चरण भी फिल्म में पुलिस के एक गेटअप में नजर आएंगे। जिसका खुलासा तभी होगा जब दर्शक ये फिल्म देखने सिनेमाघर पहुंचेंगे।

केवी विजेंद्र प्रसाद के इस खुलासे से दर्शकों में भी भारी एक्साइटमेंट है। बाहुबली निर्देशक एसएस राजामौली की इस फिल्म में जूनियर एनटीआर और राम चरण के साथ-साथ आलिया भट्ट और बॉलीवुड सुपरस्टार अजय देवगन भी नजर आने वाले हैं। तो क्या आप भी फिल्म स्टार जूनियर एनटीआर और राम चरण की इस फिल्म के लिए एक्साइटेड हैं। अपनी राय हमें कमेंट कर बता सकते हैं।