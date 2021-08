RRR स्टार Jr NTR ने खरीदी करोड़ों की कार, कीमत इतनी कि खड़े हो गए फैंस के सिर के बाल

RRR star Jr NTR buys expensive Lamborghini Urus Graphite Capsule: साउथ फिल्म स्टार जूनियर एनटीआर (Jr NTR) की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। इस तस्वीर में आरआरआर (RRR) स्टार जूनियर एनटीआर अपनी बेशकीमती कार में पोज देते हुए दिख रहे हैं। वायरल हुई ये फोटो आरआरआर स्टार जूनियर एनटीआर के टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति के तेलुगु वर्जन के शूटिंग सेट से सामने आई है। जहां जूनियर एनटीआर अपने इस शो की शूटिंग के लिए नई कार में सवार होकर पहुंचे थे। इस कार की कीमत करीब 5 करोड़ रुपये बताई जा रही है। Also Read - Entertainment News of the Day: Prabhas से ब्याह रचाना चाहती हैं Kriti Sanon, तो 'बूढ़ी' का टैग देने वालों से Kareena Kapoor ने बांटी ये खुशी

जूनियर एनटीआर ने हाल ही में काले रंग की लेम्बोर्गिनी यूरस ग्रेफाइट कैप्सूल (Lamborghini Urus Graphite Capsule) खरीदी है। जिसे कुछ दिनों पहले ही इंडिया में लॉन्च किया गया था। इसके साथ ही फिल्म स्टार इस कार को खरीदने वाले पहले स्टार बन गए हैं। जूनियर एनटीआर की इस नई कार को लेकर खूब बातें हो रही हैं। साथ ही कई सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही हैं। जूनियर एनटीआर की इस नई कार की तस्वीरें आप यहां देख सकते हैं।

#ManOfMassesNTR @tarak9999 New Beast Lamborghini Urus spotted at Annapurna Studios today ? pic.twitter.com/MofayzzjGt — NTR Trends Team ? (@TeamNTRTrends) August 23, 2021

आरआरआर में नजर आएंगे जूनियर एनटीआर

फिल्म स्टार जूनियर एनटीआर साउथ फिल्मों के जाने-माने स्टार हैं। अभी तक फिल्म स्टार ने हिंदी सिने जगत में अपने कदम नहीं रखे हैं। वो एसएस राजामौली के निर्देशन में बनी मचअवेटेड फिल्म आरआरआर के जरिए बॉलीवुड डेब्यू करेंगे। ये उनकी पहली पैन इंडिया रिलीज फिल्म है। जिसे हिंदी, तमिल और तेलुगु समेत 5 भाषाओं में रिलीज किया जाने वाला है। फिल्म में जूनियर एनटीआर सुपरस्टार राम चरण के साथ लीड रोल में दिखने वाले हैं। इस फिल्म के अलावा जूनियर एनटीआर ने अपनी अगली फिल्म निर्देशक कोरतल्ला शिवा के साथ साइन की है। जिनके साथ वो जनता गैराज जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म दे चुके हैं। तो क्या आप जूनियर एनटीआर की इन फिल्मों को लेकर एक्साइटेड हैं। अपनी राय हमें कमेंट कर बता सकते हैं। Also Read - RRR Vs Tiger 3 Box Office Clash: Salman Khan को पानी पिलाने की तैयारी में हैं Ram Charan-Jr NTR, SS Rajamouli ने की बड़ी तैयारी