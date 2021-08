RRR: सड़क को चीरती हुई दौड़ीं Ram Charan और Jr NTR की लग्जरी कारें, शूटिंग पूरी होने का यूं मनाया जश्न {Video}

RRR stars Ram Charan and Jr NTR race with their swanky cars post final wrapping the final shot: साउथ सुपरस्टार राम चरण (Ram Charan)और जूनियर एनटीआर (Jr NTR) इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म आरआरआर (RRR) की शूटिंग को लेकर बिजी हैं। इस फिल्म के निर्माताओं ने हाल ही में बड़ा ऐलान करते हुए बताया है कि फिल्म की शूटिंग पूरी तरह से अब खत्म हो चुकी है। इसके साथ ही मेकर्स ने सुपरस्टार राम चरण और जूनियर एनटीआर का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है जो खूब वायरल हो रहा है। Also Read - RRR स्टार Jr NTR ने खरीदी करोड़ों की कार, कीमत इतनी कि खड़े हो गए फैंस के सिर के बाल

इस वीडियो में फिल्म स्टार जूनियर एनटीआर और राम चरण अपनी चमचमाती कारों से शूटिंग पूरी होने के बाद सड़क पर एक दूसरे से रेस लगाते हुए दिख रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए मेकर्स ने लिखा है, ‘टाइगर और चीता…अपना आखिरी शूट पूरा करने के बाद फिल्म का सेट छोड़कर जाते हुए।’ जारी किए गए वीडियो में जूनियर एनटीआर अपनी चमचमाती नई कार लेम्बोर्गिनी यूरस में सवार तेजी से जाते हुए दिख रहे हैं। जबकि उनके पीछे राम चरण की ऑरेंज लग्जरी कार तेजी से भागती हुई दिख रही है। यहां देखें वीडियो।

TIGER and CHEETAH...??

Leaving the set after wrapping up their last shot for the movie today!#RRRMovie @tarak9999 @alwaysramcharan pic.twitter.com/ttpthr8ifn — RRR Movie (@RRRMovie) August 26, 2021

पूरी हुई आरआरआर की शूटिंग

बाहुबली फेम फिल्म निर्माता-निर्देशक एसएस राजामौली की इस अपकमिंग फिल्म आरआरआर की शूटिंग इसी के साथ पूरी हो चुकी है। इसकी जानकारी मेकर्स ने अपने इस ट्वीट के साथ दी थी। इस ट्वीट में लिखा था, 'और ये पूरी हुई। कुछ शॉट्स को छोड़कर , हम आधिकारिक तौर पर ऐलान करते हैं कि फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है। संयोग से इसे उसी बाइक सीन के साथ पूरा किया गया है जिससे 19 नवंबर 2018 में शुरू किया गया था।' आरआरआर के आधिकारिक हैंडल से शेयर किया गया ये ट्वीट आप यहां देख सकते हैं।

And thats a wrap! ??

Except a couple of pickup shots, we are officially done with the entire shoot of #RRRMovie. Incidentally finished with the same bike shot that we started with on November 19th 2018. pic.twitter.com/lfXErpTbSS — RRR Movie (@RRRMovie) August 26, 2021

राम चरण और जूनियर एनटीआर के साथ दहाड़ेंगे ‘सिंघम’ अजय देवगन

साउथ फिल्म स्टार राम चरण और जूनियर एनटीआर स्टारर इस मल्टी स्टारर फिल्म में बॉलीवुड सुपरस्टार अजय देवगन और अदाकारा आलिया भट्ट भी नजर आने वाली हैं। इस फिल्म को निर्देशक एसएस राजामौली 13 अक्टूबर 2021 में ही रिलीज करने की तैयारी में है। ये फिल्म आजादी से पहले की कहानी को सिल्वर स्क्रीन पर दिखाने वाली है। जिसमें स्वतंत्रता सेनानी सीताराम राजू और कोमाराम भीम की भूमिकाएं राम चरण और जूनियर एनटीआर निभाते दिखेंगे।