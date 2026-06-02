थलपति विजय संग उड़ी अफेयर की अफवाह, तो तृषा कृष्णन ने तोड़ी चुप्पी, एक क्रिप्टिक पोस्ट से ट्रोल्स का मुंह किया बंद

साउथ सुपरस्टार थलपति विजय के साथ अफेयर की खबरों के बीच एक्ट्रेस तृषा कृष्णन का एक रहस्यमयी इंस्टाग्राम पोस्ट खूब वायरल हो रहा है. अपने पालतू डॉग के वीडियो के साथ उन्होंने एक ऐसा कैप्शन लिखा है, जिसे लोग ट्रोल्स को करारा जवाब मान रहे हैं.

तृषा कृष्णन का क्रिप्टिक पोस्ट

साउथ फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर और खूबसूरत एक्ट्रेस तृषा कृष्णन इन दिनों अपनी फिल्मों से कहीं ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर गॉसिप गलियारों में छाई हुई हैं. पिछले काफी समय से सोशल मीडिया और मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि तृषा और साउथ के दिग्गज एक्टर व राजनेता थलपति विजय एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं. हालांकि, इन दोनों ही सितारों ने आज तक अपने रिश्ते पर ना ही कहा है. लेकिन इंटरनेट पर लगातार उड़ रही अफवाहों के बीच, तृषा ने अपनी एक लेटेस्ट इंस्टाग्राम स्टोरी से उन लोगों को आड़े हाथों लिया है जो उनकी निजी जिंदगी में जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं.

इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा दिल का हाल

हाल ही में तृषा कृष्णन ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ तस्वीरें और वीडियो पोस्ट किए हैं. इस पोस्ट में वह मई के महीने को अलविदा कहते हुए अपनी कुछ खूबसूरत यादें शेयर कर रही थीं, जिसमें वह अपने पालतू डॉग के साथ पल बिताती नजर आ रही हैं. फैंस का ध्यान उनकी तस्वीरों से ज्यादा एक वीडियो के कैप्शन ने खींचा. इस वीडियो में उनका प्यारा सा डॉग बिस्तर पर आराम से लेटा हुआ है. वीडियो के साथ तृषा ने अंग्रेजी में एक लाइन लिखी, ‘The only nose I allow in my business’

इस पोस्ट का क्या है मतलब?

अंग्रेजी में एक मुहावरा है 'पोक योर नोज', जिसका मतलब होता है दूसरों के फटे में टांग अड़ाना या तांक-झांक करना. तृषा की इस लाइन को सोशल मीडिया यूजर्स सीधे तौर पर उन ट्रोल्स और अफवाह उड़ाने वालों के लिए एक करारा तंज मान रहे हैं, जो दिन-रात उनकी और विजय की शादी या अफेयर के कयास लगाते रहते हैं.

क्यों उड़ रही हैं अफेयर की अफवाहें?

आपको बता दें कि थलपति विजय और तृषा कृष्णन की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री को दर्शकों ने हमेशा से बहुत प्यार दिया है. दोनों ने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में साथ काम किया है. लेकिन पिछले कुछ महीनों से दोनों को कई प्राइवेट पार्टीज, पब्लिक इवेंट्स और फिल्मी आयोजनों में एक साथ स्पॉट किया गया. इन मौकों पर दोनों के बीच की नजदीकियों और बॉन्डिंग को देखकर फैंस और मीडिया ने यह मान लिया कि इनके बीच दोस्ती से बढ़कर कुछ चल रहा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.