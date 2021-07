खत्म हुई Shyam Singha Roy की शूटिंग, Nani की फोटो ने हिलाया इंटरनेट !!

Sai Pallavi and Nani starrer film Shyam Singha Roy shoot wraps up: साउथ फिल्म स्टार साईं पल्लवी (Sai Pallavi) और नानी (Nani) स्टारर फिल्म श्याम सिंहा रॉय (Shyam Singha Roy) का इंतजार फैंस को काफी दिनों से है। फिल्म के ऐलान के वक्त से ही इसे लेकर खासा बज है। कुछ दिनों पहले ही फिल्म अदाकारा के बर्थडे के मौके पर मेकर्स ने उनका दमदार फर्स्ट लुक रिलीज किया था। जिसने सोशल मीडिया पर खूब ध्यान खींचा था। अब तमिल स्टार साईं पल्लवी नेचुरल स्टार नानी के साथ अपनी इस अपकमिंग फिल्म को पूरा करने में बिजी है। सामने आ रही ताजा जानकारी के मुताबिक इस फिल्म की शूटिंग करीब-करीब पूरी हो चुकी है। Also Read - Top 10 South Indian Actresses By Ormax Media: Samantha Akkineni बनी NO.1, Tamannaah Bhatia ने चटाई Rashmika Mandanna को धूल

इसकी जानकारी मेकर्स ने एक दमदार लुक पोस्ट शेयर कर दे दी है। जारी किए गए एक लुक में नानी का चेहरा मिरर में दिखाया गया है। नेचुरल स्टार नानी इसमें मूंछों के साथ दिखाई दे रहे हैं। जबकि दूसरी तस्वीर गुम्बद की है। जहां फिल्म की टीम खड़ी होकर आखिरी सीन के लिए क्लैप करती दिख रही है। इन फोटोज को आप यहां देख सकते हैं। इतना ही नहीं, फिल्म स्टार नानी ने भी अपनी एक तस्वीर शेयर करते हुए जानकारी दी है कि शूट खत्म हो चुका है और अब पोस्ट प्रोडक्शन शुरू हो गया है। ये तस्वीरें आप यहां देख सकते हैं।

सोशल मीडिया पर मिल रहा है ऐसा रिस्पॉन्स

नानी और साईं पल्लवी स्टारर इस फिल्म की शूटिंग खत्म होने पर लोग काफी एक्साइटेड हैं। फैंस ने नानी और साईं पल्लवी स्टारर इस फिल्म की शूटिंग खत्म होने पर जमकर कमेंट्स किए हैं।

इन फिल्मों में बिजी हैं साईं पल्लवी और नानी

श्याम सिंहा रॉय के अलावा फिल्म स्टार नानी के अलावा टक जगदीश और अंटे सुंदरानाइक में बिजी हैं। जबकि एक्ट्रेस साईं पल्लवी भी इसके अलावा लव स्टोरी और वीरता पर्वम में नजर आने वाली हैं। तो क्या आप नानी और साईं पल्लवी स्टारर इस फिल्म के लिए आप एक्साइटेड हैं। अपनी राय हमें कमेंट कर बता सकते हैं।