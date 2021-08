केजीएफ (KGF) के डायरेक्टर प्रशांत नील (Prashanth Neel) और बाहुबली एक्टर प्रभास (Prabhas) की जोड़ी सालार (Salaar) फिल्म में एक साथ आ रही है। अपनी-अपनी फील्ड के सुपरहिट लोगों की इस जोड़ी की अपकमिंग फिल्म को लेकर कई सारी खबरें सामने आई हैं। रविवार को मेकर्स ने एक पोस्ट के जरिए ऐलान किया था कि वे सोमवार को फिल्म से जुड़ा एक बड़ा अपडेट देंगे। सोमवार को मेकर्स ने अपने वादे के मुताबिक फिल्म से जुड़ा बड़ा अपडेट शेयर कर दिया है। मेकर्स ने फिल्म के विलेन के नाम और उसका किरदार निभाने वाले एक्टर के बारे में घोषणा कर दी है। Also Read - Salaar: इस वजह से सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है #Prabhas, जानकर आप भी कहेंगे, 'कब से था इंतजार'

इस डेडली कॉम्बिनेशन वाली फिल्म में एक और बड़ी एंट्री हुई है। फिल्म में जगपति बाबू को विलेन के खास रोल के लिए चुना गया है। सोमवार को मेकर्स ने फिल्म से जगपति बाबू (Jagapathi Babu) का फर्स्ट लुक शेयर किया है। फिल्म में जगपति के किरदार का नाम राजामनार है और वो फिल्म का मेन विलेन है। इस खास लुक में जगपति एकदम खतरनाक लग रहे हैं। उनका लुक देखते ही फैंस खासे एक्साइटेड हैं और इतना तय है कि फिल्म में प्रभास की टक्कर एक धांसू विलेन से होने वाली है। देखिए फिल्म से जगपति बाबू का लुक....

प्रशांत नील ने कहा कि जैसे-जैसे सालार की शूटिंग आगे बढ़ेगी, और भी किरदार सामने आएंगे। फिल्म में प्रभास के साथ श्रुति हासन लीड रोल में हैं। शूट का 20% स्टोन में शूट सेट किया गया है और बाकी हिस्सा फरवरी 2022 तक पूरा किया जाना है। माना जा रहा है कि मेकर्स इस साल के अंत तक फिल्म की नई रिलीज डेट का ऐलान कर देंगे। आ रही खबरों की मानें तो ये फिल्म अगले साल अप्रैल के महीने में रिलीज हो सकती है। वैसे आपको राजामनार के किरदार में जगपति बाबू का लुक कैसा लगा? हमें कमेंट करके बताइए...

The uncertainties of today will only delay our resolve, but the eventuality is as promised. We will be out in theaters on April 14th 2022. #KGF2onApr14@TheNameIsYash @prashanth_neel @VKiragandur @HombaleGroup @duttsanjay @TandonRaveena @SrinidhiShetty7 @prakashraaj#KGFChapter2 pic.twitter.com/BGMBCatsgA

