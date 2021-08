Salaar: Shrinidhi Shetty के जबड़े से बॉलीवुड की इस हसीना ने छीना आइटम सॉन्ग, Prabhas के साथ पैर थिरकाएगी Salman Khan की ये हीरोइन?

Katrina Kaif to shake leg with Prabhas in Salaar: साउथ सुपरस्टार प्रभास (Prabhas) की अपकमिंग फिल्म सालार (Salaar) को लेकर खूब खबरें सामने आ रही हैं। केजीएफ निर्देशक प्रशांत नील (Prashanth Neel) और सुपरस्टार प्रभास की जोड़ी की इस फिल्म को लेकर दर्शक खासा एक्साइटेड हैं। यही वजह है कि फिल्म से जुड़ी छोटी से बड़ी बात मिनटों में ही वायरल होने लगती है। अब सामने आ रही ताजा खबरों की मानें तो सुपरस्टार प्रभास की इस फिल्म में एक बड़ी बॉलीवुड अदाकारा की एंट्री हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो सुपरस्टार प्रभास की इस फिल्म में अदाकारा कटरीना कैफ (Katrina Kaif) एक डांस नंबर पर थिरकती दिखेंगी। Also Read - Happy Friendship Day 2021: ब्रेकअप के बाद भी दोस्ती निभा रहे हैं बॉलीवुड के ये 9 कलाकार, देखें लिस्ट

सुनने में आ रहा है कि अदाकारा ने इस रोल के लिए हामी भी भर दी है। ऐसे में कटरीना कैफ के फैंस में हलचल मच गई है। अगर अदाकारा इस फिल्म का हिस्सा बनती हैं तो ये इन दोनों की एक साथ पहली फिल्म होगी। दिलचस्प बात ये है कि इससे पहले सालार के आइटम सॉन्ग के लिए कन्नड़ ब्यूटी श्रीनिधी शेट्टी का नाम सामने आ रहा था। खबरें थी कि केजीएफ की हीरोइन श्रीनिधि शेट्टी को निर्माताओं ने प्रभास के साथ फिल्म सालार में एक आइटम सॉन्ग के लिए अप्रोच किया है। जिसे अदाकारा ने स्वीकार भी कर लिया है। अब ताजा रिपोर्ट्स में सालार के आइटम सॉन्ग के लिए कटरीना कैफ का नाम सामने आ रहा है। इससे फैंस के बीच कंफ्यूजन है।

हो सकता है कि फिल्म में श्रीनिधि शेट्टी का आइटम सॉन्ग कन्नड़ भाषा के वर्जन के लिए इस्तेमाल किया जाए और कटरीना कैफ प्रभास के साथ इसी गाने पर हिंदी वर्जन के गाने पर थिरकती दिखें। जैसा इससे पहले केजीएफ में तमन्ना भाटिया और मौनी रॉय को दर्शकों ने देखा था। दोनों अदाकाराओं ने यश के साथ आइटम सॉन्ग पर डांस किया था जिसे साउथ और हिंदी दो अलग-अलग वर्जन के गानों में इस्तेमाल किया गया था। तो क्या आप कटरीना कैफ और प्रभास की जोड़ी को एक साथ डांस नंबर पर थिरकते देखने के लिए एक्साइटेड हैं। अपनी राय हमें कमेंट कर जरुर बताएं। Also Read - Tiger 3: खूंखार विलेन बनकर Salman Khan के पसीने छुड़ाएंगे Emraan Hashmi, रिलीज के बाद भी सालों तक याद रहेगा ये किरदार