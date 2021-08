Salaar: इस वजह से सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है #Prabhas, जानकर आप भी कहेंगे, 'कब से था इंतजार'

Prabhas starrer Salaar Villain announcement to be tomorrow: साउथ सुपरस्टार प्रभास का स्टारडम लोगों के सिर चढ़कर बोलता है। फिल्म स्टार प्रभास की फैन फॉलोइंग ऐसी ही कि फिल्म स्टार से जुड़ी छोटी से छोटी बात मिनटों में ही ट्रेंड होने लगती है। अब कुछ ऐसा हुआ है कि फिल्म स्टार प्रभास बीते काफी घंटों से सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहे हैँ। दिलचस्प बात ये है कि सुपरस्टार प्रभास से जुड़ी इस बात का इंतजार आपको भी लंबे वक्त से था। अब सुपरस्टार प्रभास की अपकमिंग फिल्म सालार के निर्माताओं ने इसका ऐलान कर दिया है। दरअसल, फिल्म स्टार प्रभास की फिल्म सालार को लेकर निर्माता एक बड़ा ऐलान करने वाले हैं। इसकी वजह से ही फैंस में भारी क्रेज है। सालार की निर्माता कंपनी होमेबल ने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट कर बताया है, 'सालार के राजामनार को कल 10.30 बजे मिलवा रहे हैं।' जिसके बाद फैंस फिल्म के इस नए फर्स्ट लुक के लिए बेहद बेताब हैं। Also Read - Entertainment News of The Day: बुड्ढी बोलने वालों को Kareena का मुंहतोड़ जवाब, नील के साथ रोमांटिक सीन नहीं कर पाती आयशा

सालार के विलेन का होगा ऐलान

अगर आप सोच रहे हैं कि कि ये राजामनार आखिर कौन होगा तो हम बता दें कि ये फिल्म का विलेन है। जिसका ऐलान मेकर्स कल करने वाले हैं। इसी वजह से प्रभास स्टारर इस फिल्म को लेकर खबरों का बाजार गर्म है। सुपरस्टार प्रभास की इस अपकमिंग फिल्म को किससे टक्कर होने वाली है। इसको लेकर हर किसी के मन में खलबली है। यहां देखिए फिल्म के निर्माताओं का बड़ा ऐलान।

केजीएफ निर्देशक प्रशांत नील कर रहे हैं डायरेक्ट

दरअसल, सुपरस्टार प्रभास की इस फिल्म को केजीएफ फेम निर्देशक प्रशांत नील डायरेक्ट कर रहे हैं। इसकी वजह से ही ये एक डेडली कॉम्बिनेशन माना जा रहा है। इस फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। फिल्म में प्रभास के अपोजिट एक्ट्रेस श्रुति हासन नजर आने वाली हैं। इसके अलावा अभी तक मेकर्स ने किसी और कास्ट का ऐलान नहीं किया है।