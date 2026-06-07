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Salim kumar Death: मशहूर एक्टर सलीम कुमार का 56 साल की उम्र में निधन, फिल्म इंडस्ट्री में पसरा मातम

Salim kumar Death: मलयालम सिनेमा के दिग्गज एक्टर और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता सलीम कुमार का 56 वर्ष की आयु में कोच्चि के अस्पताल में निधन हो गया.

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By: Shreya Pandey | Published: June 7, 2026 7:28 AM IST
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सलीम कुमार का 56 साल की उम्र में निधन

मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से एक बेहद दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. अपनी कॉमिक टाइमिंग और एक्टिंग से दर्शकों को हंसाने और रुलाने वाले दिग्गज एक्टर सलीम कुमार अब हमारे बीच नहीं रहे. शनिवार को कोच्चि के एक निजी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली. रिपोर्ट्स के अनुसार, अचानक तबियत खराब होने के कारण उन्हें बेहद गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया था. डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की कोशिश की और उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर भी रखा गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका.

मिमिक्री से शुरू हुआ करियर

सलीम कुमार ने अपने करियर की शुरुआत थिएटर और मिमिक्री आर्टिस्ट के तौर पर की थी, जहां उन्होंने अपनी आवाज और कला से लोगों का ध्यान खींचा. साल 1997 में आई फिल्म ‘इष्टमानु नूरु वट्टम’ से उन्होंने बड़े पर्दे पर कदम रखा था. पहली ही फिल्म से उन्होंने साबित कर दिया कि वह लंबी रेस के घोड़े हैं. इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और जल्द ही वे मलयालम सिनेमा के सबसे चहेते एक्टर में शुमार हो गए.

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एक्टर को मिला नेशनल अवॉर्ड

सलीम कुमार को उनकी कॉमेडी के लिए जाना जाता था, लेकिन उन्होंने गंभीर किरदारों में भी अपनी शानदार अदाकारी की. उनके करियर की बेहतरीन फिल्मों में ‘सत्यमेव जयते’, ‘तेनकासीपट्टनम’, ‘सीआईडी मूसा’, ‘ई परक्कुम थलिका’, ‘मीसा माधवन’, ‘तिलाक्कम’, ‘मायावी’ और ‘पेरुमझाक्कलम’ जैसी कल्ट और सुपरहिट फिल्में शामिल हैं.

उनके करियर का सबसे सुनहरा दौर साल 2010 में आया, जब उन्होंने फिल्म ‘अदामिन्ते मकन अबू’ में एक बेहद भावुक और संजीदा किरदार निभाया. इस फिल्म में उनके अभिनय के लिए उन्हें देश के सबसे प्रतिष्ठित सम्मान 'सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय पुरस्कार' से नवाजा गया. इसके अतिरिक्त, उन्हें चार बार 'केरल स्टेट फिल्म अवॉर्ड' भी मिला. एक्टिंग में अपनी धाक जमाने के बाद उन्होंने ‘करुथा जूथन’ जैसी फिल्मों का सफल निर्देशन भी किया था.

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पीछे छोड़ गए परिवार

सलीम कुमार के अचानक चले जाने से मलयालम फिल्म जगत में मातम पसरा है. वह अपने पीछे अपनी पत्नी सुनीता और दो बेटों चंदू सलीम कुमार और अरोमल सलीम कुमार सहित लाखों चाहने वाले फैंस को रोता-बिलखता छोड़ गए हैं. सिनेमा जगत की तमाम बड़ी हस्तियां और उनके फैंस एक्टर को श्रद्धांजलि दे रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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