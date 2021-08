Salman Khan is not doing Chiranjeevi's Lucifer Remake: तेलुगु सुपरस्टार चिरंजीवी (Chiranjeevi) ने सुपरहिट मलयालम फिल्म लुसिफर (Lucifer) का रीमेक बनाने का फैसला लिया है, जिसकी शूटिंग जल्द ही शुरू हो जाएगी। बीते दिनों खबरें सामने आई थीं कि इस फिल्म में सलमान खान (Salman Khan) भी अहम किरदार निभाते दिखेंगे। फिल्म के मेकर्स ने भाईजान को एक स्पेशल रोल के लिए अप्रोच किया था। ऐसा बताया जा रहा था कि सलमान खान भी इस फिल्म के लिए काफी एक्साइटेड हैं लेकिन ताजा रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सलमान खान ने यह फिल्म ठुकरा दी है। सलमान खान फिल्म लुसिफर रीमेक में पृथ्वीराज वाला किरदार निभाने वाले थे, जो स्क्रीन पर केवल 5 मिनट के लिए आता है लेकिन उसकी प्रेजेंस पूरी फिल्म में दिखती है। Also Read - Exclusive: 'No Entry 2' के लिए Salman Khan ने कसी कमर? Anees Bazmee नहीं बल्कि इस डायरेक्टर को मिलेगा मौका !!

ग्लूट की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, सलमान खान ने चिरंजीवी की अपकमिंग फिल्म लुसिफर रीमेक का ऑफर ठुकरा दिया है। सलमान खान ने यह फिल्म क्यों ठुकराई है, इसकी ठोस वजह सामने नहीं आई है लेकिन भाईजान यह फिल्म नहीं कर रहे हैं।

रिपोर्ट में यह दावा भी किया गया है कि सलमान खान इन दिनों किसी रीमेक में काम करने के इच्छुक नहीं हैं। वो चाहते हैं कि उनकी आने वाली 3-4 फिल्में ओरिजनल स्क्रिप्ट पर ही आधारित हो। यह एक बड़ा कारण हो सकता है कि भाईजान ने चिरंजीवी की फिल्म से अपना हाथ पीछे खींच लिए हैं। Also Read - Salman Khan की राह चले Abhishek Bachchan, साउथ फिल्म का रीमेक बनाकर दोबारा बनेंगे सुपरस्टार

इसके अलावा सलमान खान के पास इन दिनों कई सारी बड़ी फिल्में हैं, जिनमें वो अलग-अलग किरदार निभाते दिखेंगे। इन किरदारों की तैयारी के लिए सलमान खान को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। यह भी बड़ा कारण हो सकता है कि भाईजान ने चिरंजीवी की फिल्म साइन नहीं की है। सलमान खान किसी भी प्रोजेक्ट के साथ दिल से जुड़ते हैं, वो काम चलाने के लिए कोई भी फिल्म साइन नहीं करते हैं। Also Read - Mahesh Manjrekar की बर्थडे पार्टी में Indian Idol 12 के प्रतियोगियों ने Salman Khan के साथ लगाए ठुमके