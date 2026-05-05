Salman Khan SVC63: सलमान खान की फिल्म में विलेन बनने की रेस में हैं ये 2 सितारे, कौन मारेगा बाजी?...

बॉलीवुड स्टार समलान खान (Salman Khan) की अपकमिंग फिल्म 'मातृभूमि' की रिलीज डेट का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. वहीं, बीते दिनों एक्टर ने साउथ के डायरेक्टर वामशी पेडिपल्ली और प्रोड्यूसर दिल राजू के साथ हाथ मिलाया है.सलमान खान के साथ इस फिल्म का टाइटल फाइनल नहीं हुआ तो इसे अभी SVC63 का नाम दिया गया है. इस फिल्म में साउथ एक्ट्रेस नयनतारा (Nayanthara) नजर आएंगी. सलमान खान की इस फिल्म को लेकर बड़ा अपडेट आया है. दरअसल, रिपोर्ट में बताया गया है कि इस फिल्म के लिए विलेन की तलाश शुरु की गई है और दो बड़े सितारों के नाम रेस में शामिल हैं. ये स्टार्स पहले भी फिल्मों में विलेन का रोल कर चुके हैं.
एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के पॉपुलर स्टार्स सलमान खान और नयनतारा की फिल्म के अनाउंसमेंट के बाद से फैंस एक्साइटेड हैं. अब लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म से जुड़े एक करीबी सोर्स ने बताया है कि SVC63 के लिए बॉलीवुड एक्टर अक्षय खन्ना और साउथ स्टार फहाद फासिल के नाम रेस में बने हुए हैं. इन दोनों सितारों के बीच होड़ मची हुई है और मेकर्स इनमें से किसी को एक शामिल करने का विचार कर रहे हैं. बताते चलें कि सलमान खान और नयनतारा की इस फिल्म के लिए पहले अरविंद स्वामी के नाम पर विचार किया जा रहा था. हालांकि, इस नाम से मेकर्स ने किनारा कर लिया है. गौरतलब है कि अक्षय खन्ना फिल्म 'धुरंधर' और फिल्म 'छावा' में तो फहाद फासिल फिल्म 'पुष्पा' में विलेन का रोल कर चुके हैं.
वामशी पेडिपल्ली के डायरेक्शन में बनने वाली इस फिल्म को दिल राजू प्रोड्यूस कर रहे हैं. फिल्म में सलमान खान और नयनतारा को देखने के लिए फैंस एक्साइटेड हैं. वहीं, फिल्म के साथ अक्षय खन्ना और फहाद फासिल में से किसी को कास्ट किए जाने की खबरों ने फैंस के बीच अलग लेवल का उत्साह बना दिया है. सलमान खान के वर्क फ्रंट की बात करे तो वह SVC63 के अलावा फिल्म 'मातृभूमि' में काम करते नजर आएंगे. पिछली बार फिल्म 'सिकंदर' में नजर आए थे. साल 2025 के मार्च में रिलीज हुई ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.