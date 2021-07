Samantha Akkineni ने बेसुरा गाकर की थी 'राजी' बनने की प्रैक्टिस, The Family Man 2 स्टार ने शेयर किया मजेदार BTS वीडियो

Samantha Akkineni shares BTS Video from The Family Man 2 days: मनोज बाजपेयी (Manoj Bajpayee) स्टारर वेब शो द फैमिली मैन 2 (The Family Man 2) में नजर आईं साउथ फिल्म स्टार सामंथा अक्किनेनी (Samantha Akkineni) हिंंदी दर्शकों के दिलों पर भी राज करने में सफल हुई है। एक्ट्रेस ने इस क्राइम थ्रिलर वेब शो में राजी नाम की तमिल लिब्रेशन आर्मी के सदस्य की भूमिका निभाई थी। सामंथा अक्किनेनी को उनके किरदार राजी के गेटअप में लोगों ने खूब पसंद किया और अदाकारा की काफी तारीफें हुई। द फैमिली मैन 2 से मिली सफलता से खुश एक्ट्रेस अक्सर इस वेब शो की यादों को सोशल मीडिया पर दर्शकों के साथ शेयर करती रहती हैं। हाल ही में अदाकारा ने एक बेहद मजेदार वीडियो इंस्टाग्राम पर साझा किया है। जिसके लिए एक्ट्रेस ने आखिरकार उस सौ टके के सवाल का जवाब दे ही दिया कि आखिर उन्होंने इस इंटेस किरदार की तैयारी कैसे की थी। Also Read - तलाक के बाद पहली बार साथ दिखे Aamir Khan-Kiran Rao, फोटो देखकर उछलीं Samantha Akkineni

शेयर किए गए वीडियो में साउथ फिल्म अदाकारा सामंथा अक्किनेनी अपनी वैनिटी वैन में एक अंग्रेजी गाने पर झूमती दिख रही है। एक्ट्रेस इस गाने को खुद भी साथ में जोर-जोर से गा रही है। इस वीडियो को शेयर करते हुए ‘ईगा’ स्टार ने लिखा, ‘शॉट्स के बीच में, उन लोगों के लिए जो मुझसे पूछते हैं कि आखिर मैंने इस किरदार के लिए कैसे तैयारी की थी। इसका मैथ्ड ये है… हां, हां ये आवाज। ये सभी बुरे सिंगर्स के लिए है। हमें पता है कि हम बहुत बुरा गाते हैं लेकिन फिर भी क्या हम रुकते हैं। नहीं।’ सामंथा अक्किनेनी का ये मजेदार वीडियो आप यहां देख सकते हैं।

द फैमिली मैन 2 के बंपर सक्सेस के बाद एक्ट्रेस सामंथा अक्किनेनी अपने अपकमिंग बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दे रही हैं। सुनने में आ रहा है कि उनकी तेलुगु फिल्म शाकुंतलम को निर्माता एक्ट्रेस की बढ़ती पॉपुलैरिटी की चलते पैन इंडिया की तर्ज पर हिंदी में भी रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ दिनों पहले ही खबर आई थी कि अदाकारा अब अपने हिंदी प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देने के लिए मुंबई में भी एक घर की तलाश में है। जहां से वो और उनके पति नागा चैतन्य बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दे सकें।