The Family Man 2 स्टार Samantha Akkineni ने भी शुरू की बॉलीवुड हिलाने की तैयारी, मुंबई में आशियाना तलाश रही है नागार्जुन की बहू

Samantha Akkineni to buy home in Mumbai: साउथ फिल्म अदाकारा सामंथा अक्किनेनी (Samantha Akkineni) की पहली वेब सीरीज द फैमिली मैन 2 (The Family Man 2) की बंपर सक्सेस के बाद एक्ट्रेस की फैन फॉलोइंग काफी बढ़ गई है। फिल्म स्टार सामंथा अक्किनेनी के इस वेब सीरिज में निभाए गए किरदार ने दर्शकों को खूब इंप्रेस किया। इस वेब शो के बाद एक्ट्रेस हिंदी दर्शकों के बीच भी खासा मशहूर हो गई है। अब एक्ट्रेस अपनी इसी सक्सेस को भुनाने के लिए हिंदी फिल्मों पर भी ध्यान देने लगी हैं। यही वजह है कि एक्ट्रेस हिंदी प्रोजेक्ट्स हाथ में लेने से पहले मायानगरी मुंबई में अपने लिए ठिकाना तलाश रही है।

सामने आ रही मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्ट्रेस सामंथा अक्किनेनी इन दिनों मुंबई में एक घर ढूंढ रही हैं। जिससे वो हैदराबाद और मुंबई के बीच काम के सिलसिले में बिना किसी परेशानी के आना-जाना कर सके। इसके लिए एक्ट्रेस मुंबई के पॉश इलाकों में घर की तलाश कर रही है।

आमिर खान के साथ करेंगे बॉलीवुड डेब्यू सामंथा अक्किनेनी के पति नागा चैतन्य

सिर्फ सामंथा अक्किनेनी ही नहीं, बल्कि उनके पति नागा चैतन्य (Naga Chaitanya) भी इन दिनों बॉलीवुड में अपना सिक्का जमाने की तैयारी में है। वो जल्दी ही बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान (Aamir Khan) के साथ उनकी अपकमिंग फिल्म लाल सिंह चड्ढा (Laal Singh Chaddha) में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में नागा चैतन्य आमिर खान के दोस्त का किरदार निभा रहे हैं। ऐसे में सामंथा अक्किनेनी और नागा चैतन्य दोनों ही अपने हिंदी फिल्मों के प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देने की तैयारी में है।

इन फिल्मों को लेकर बिजी हैं सामंथा अक्किनेनी

द फैमिली मैन 2 के बाद फिल्म अदाकारा सामंथा अक्किनेनी अपनी अपकमिंग फिल्म शाकुंतलम को लेकर बिजी हैं। ये तेलुगु फिल्म है। जिसे मेकर्स पैन इंडिया रिलीज करने की कोशिश में है। ये एक्ट्रेस सामंथा अक्किनेनी की पहली माइथॉलोजिकल फिल्म है। जिसमें एक्ट्रेस रानी शकुंतला का किरदार निभाती दिखेंगी।