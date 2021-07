Prabhas की Project K में हुई इस साउथ अदाकारा की एंट्री, Deepika Padukone के भी उड़ेंगे होश !!

Samantha Akkineni to star in Prabhas-Deepika Padukone starrer Nag Ashwin’s film: साउथ सुपरस्टार प्रभास (Prabhas) और दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone ) स्टारर निर्देशक नाग अश्विन (Nag Aswin) की फिल्म प्रोजेक्ट के फ्लोर पर जा चुकी है। फिल्म को फिलहाल प्रोजेक्ट के कहकर पुकारा जा रहा है। गुरू पूर्णिमा के दिन सदी के महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने सुपरस्टार प्रभास के साथ अपनी इस फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है। जिसकी जानकारी एक्टर प्रभास ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर करके दी थी। इस फिल्म की शूटिंग इन दिनों हैदराबाद में चल रही है। जहां पहले शिड्यूल के लिए अमिताभ बच्चन करीब 5-6 दिन शूट करेंगे। अब फिल्म से जुड़ी एक दिलचस्प जानकारी सामने आ रही है जो फैंस को खुशी से झूमने पर मजबूर कर देगी। Also Read - Anushka Shetty से लेकर Kangana Ranaut तक, फिल्मों में 'सेक्स सिंबल' के तौर पर हुई थी इन हसीनाओं की एंट्री, अपनी एक्टिंग से मनवाया लोहा !!

सामने आ रही मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो इस फिल्म में साउथ की दिग्गज फिल्म अदाकारा सामंथा अक्किनेनी की एंट्री हो गई है। खबरे हैं कि इस फिल्म में उन्हें एक बेहद जबरदस्त किरदार निभाने का मौका मिला है। जिससे खुद एक्ट्रेस सामंथा अक्किनेनी सांतवे आसमान पर हैं। टॉलीवुड.नेट की एक रिपोर्ट की मानें तो सामंथा अक्किनेनी पहली बार बाहुबली स्टार प्रभास के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करने के लिए एक्साइटेड हैं। इतना ही नहीं, वो कई इंटरव्यूज में दीपिका पादुकोण की भी खुलकर तारीफ कर चुकी है। ऐसे में ये वाकई सामंथा अक्किनेनी के लिए गोल्डन चांस होने वाला है। अगर सामंथा अक्किनेनी इस फिल्म का हिस्सा बनती हैं तो ये उनकी पहली पैन इंडिया रिलीज फिल्म साबित हो सकती है।

हालांकि अभी हमें इन रिपोर्ट्स पर आधिकारिक ऐलान का इंतजार है। सामंथा अक्किनेनी के वर्कफ्रंट की बात करें तो हाल ही में एक्ट्रेस द फैमिली मैन 2 वेब सीरीज के जरिए हिंदी दर्शकों के दिलों में घर कर चुकी है। इसके बाद वो निर्देशक गुनाशेखर के साथ अपनी फिल्म शाकुंतलम में नजर आने वाली हैं। इस फिल्म में वो रानी शकुंतला का किरदार निभाएंगी।