शोभिता धूलिपाला पर सामंथा का फूटा गुस्सा? वायरल वीडियो ने सोशल मीडिया पर लगाई आग, एक्ट्रेस बोलीं- 'पहले खुद तो...'

हैदराबाद में अपनी फिल्म 'मां इंटि बंगारम' की सक्सेस मीट के दौरान सामंथा रुथ प्रभु ने रिश्तों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है. फैंस का मानना है कि सामंथा का यह बयान सीधे तौर पर नागा चैतन्य की मौजूदा पत्नी शोभिता धूलिपाला के पुराने बयान पर एक तीखा तंज है.

सामंथा का फूटा गुस्सा?

साउथ सिनेमा की क्वीन सामंथा रुथ प्रभु इन दिनों अपनी बैक-टू-बैक खुशियों को लेकर चर्चा में हैं. एक तरफ जहां उनकी नई फिल्म 'मां इंटि बंगारम' बॉक्स ऑफिस पर नोट छाप रही है, वहीं दूसरी तरफ उनकी पर्सनल लाइफ में भी एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है. हाल ही में हैदराबाद में फिल्म की सक्सेस मीट रखी गई थी, जहां मीडिया से बात करते हुए सामंथा ने कुछ ऐसा कह दिया, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मच गया है. जिसके बाद लोग कयास लगा रहे हैं कि सामंथा ने बिना नाम लिए शोभिता धूलिपाला पर निशाना साधा है.

सामंथा ने रिश्तों को लेकर कही ये बड़ी बात

सक्सेस मीट के दौरान जब सामंथा से उनके जीवन और रिश्तों को लेकर सवाल हुआ, तो उन्होंने बेहद सधे हुए लेकिन गहरे शब्दों में अपनी बात रखी. हालांकि, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने महिलाओं को एक खास सलाह दी. सामंथा ने कहा, "आपका करियर और आपके रिश्ते, सब आपके ही हाथों में होते हैं. लेकिन कई बार रिश्ते बहुत उलझ जाते हैं और वे पूरी तरह आपके कंट्रोल में नहीं रहते, क्योंकि एक रिश्ते को निभाने के लिए दो लोगों की जरूरत होती है. इसलिए मैंने समय के साथ यह सीख लिया है कि एक महिला होने के नाते, आपको सबसे पहले खुद पर भरोसा होना चाहिए. आपको एक इंसान के तौर पर खुद में ही पूरा महसूस करना चाहिए."

एक्ट्रेस ने आगे बात बढ़ाते हुए कहा, "जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर आपको सही इंसान मिल ही जाएगा. लेकिन अगर आप सिर्फ इसलिए किसी पार्टनर को ढूंढ रहे हैं कि वह आकर आपकी कमियों को दूर करे या आपको पूरा करे, तो बात कभी नहीं बनेगी. ऐसा करने से सामने वाले से आपकी उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है."

शोभिता धूलिपाला के किस बयान से जुड़ा कनेक्शन?

सामंथा का यह वीडियो जैसे ही इंटरनेट पर वायरल हुआ, फैंस ने तुरंत इसके तार शोभिता धूलिपाला से जोड़ दिए। दरअसल, साल 2024 में नागा चैतन्य के साथ अपनी शादी के एक वीडियो में 'मेड इन हेवन' फेम शोभिता ने इससे बिल्कुल उलट बात कही थी।

शोभिता ने तब कहा था, "मेरा मानना है कि इंसान अधूरा होता है और कोई दूसरा आकर उस कमी को पूरा करता है... वैसे तो मुझे लगता है कि हम अपने आप में पूरे हैं, फिर भी उनकी यानी नागा चैतन्य की गैर-मौजूदगी में मैं कभी पूरी नहीं हो पाऊंगी." अब जब सामंथा ने 'खुद में पूरा होने' की बात कही, तो फैंस को लगा कि यह शोभिता के उसी पुराने बयान का करारा जवाब है.

पुरानी कड़वाहट भूल दोनों बढ़ चुके हैं आगे

गौरतलब है कि शोभिता धूलिपाला ने नागा चैतन्य से शादी की है, जो पहले सामंथा के पति थे. सामंथा और नागा चैतन्य ने शादी के चार साल बाद, अक्टूबर 2021 में एक-दूसरे से अलग होने का फैसला किया था. हालांकि, अब दोनों अपनी-अपनी जिंदगी में काफी आगे बढ़ चुके हैं. सामंथा ने दिसंबर 2025 में कोयंबटूर के ईशा योग सेंटर में फिल्ममेकर राज निदिमोरू के साथ एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी रचाई थी. फिलहाल सामंथा प्रेग्नेंट हैं और यह कपल बेहद जल्द अपने पहले बच्चे का दुनिया में स्वागत करने वाला है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.