राज निदिमोरु का सरेआम हाथ थाम शरमाती दिखीं सामंथा, क्यूट मोमेंट का वीडियो हुआ इंटरनेट पर वायरल

साउथ एक्ट्रेस सामंथा रूथ प्रभु और उनके पति राज निदिमोरू का एक रोमांटिक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक्ट्रेस एक इवेंट में राज का हाथ थामने में शरमाती नजर आ रही हैं.

राज निदिमोरु संग दिखीं सामंथा

साउथ इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस सामंथा रूथ प्रभु इन दिनों अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं. नागा चैतन्य से तलाक लेने के बाद सामंथा ने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत मशहूर डायरेक्टर राज निदिमोरू के साथ की है. हाल ही में इस कपल का एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसने फैंस का दिल जीत लिया है. सामंथा रूथ प्रभु और राज निदिमोरू की केमिस्ट्री इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. दिसंबर 2025 में शादी के बंधन में बंधने के बाद यह कपल अक्सर साथ नजर आता है, लेकिन हाल ही में पैपराजी के कैमरों में कैद हुआ इनका एक पल बेहद खास है.

कैमरे के सामने सामंथा की क्यूट झिझक

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि सामंथा प्रभु और राज एक इवेंट से बाहर निकल रहे हैं. चारों तरफ भीड़ और कैमरों की फ्लैश लाइट के बीच सामंथा प्यार से राज का हाथ पकड़ने की कोशिश करती हैं. लेकिन जैसे ही उन्हें अहसास होता है कि सब उन्हें देख रहे हैं, वह अचानक रुक जाती हैं और शरमाने लगती हैं. उनकी यह क्यूट मोमेंट इंटरनेट पर लोगों को बेहद पसंद आ रही है. फैंस का कहना है कि शादी के इतने समय बाद भी सामंथा का यूं शरमाना उनके बीच के गहरे प्यार को दिखाता है.

सादगी भरे लुक ने जीता दिल

इस मौके पर सामंथा प्रभु के लुक की भी खूब चर्चा हो रही है. उन्होंने मरून रंग की एक बेहद खूबसूरत और सिंपल साड़ी पहनी थी, जिसे उन्होंने एम्ब्रायडरी वाले ब्लाउज के साथ टीमअप किया था. खुले बाल, गले में एक सादा सा नेकलेस और कानों में झुमके उनके लुक को और भी ग्रेसफुल बना रहे थे. वहीं दूसरी ओर, राज निदिमोरू ब्लैक और डार्क ब्लू कलर के कोट-पेंट और टीशर्ट में काफी डैशिंग नजर आए.

सामंथा और राज की शादी

सामंथा की पर्सनल लाइफ काफी उतार-चढ़ाव भरी रही है. साल 2017 में सामंथा ने एक्टर नागा चैतन्य से बड़ी धूमधाम से शादी की थी, लेकिन 2021 में दोनों ने तलाक ले लिया. इसके बाद सामंथा ने खुद को संभाला और अपने काम पर फोकस किया. इसी दौरान उनकी नजदीकियां 'द फैमिली मैन 2' के डायरेक्टर राज निदिमोरू से बढ़ीं और दिसंबर 2025 में दोनों ने शादी कर ली. वर्कफ्रंट की बात करें तो यह जोड़ी जल्द ही फिल्म 'मां इनती बंगारम' में नजर आएगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.