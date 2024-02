Samantha Ruth Prabhu misses Naga Chaitanya starring movie: साउथ फिल्म स्टार सामंथा रुथ प्रभु तेलुगु सिनेमा की लीडिंग लेडी हैं। अदाकारा ने कई ब्लॉकबस्टर फिल्में देकर तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया है। अब हाल ही में अदाकारा सामंथा रुथ प्रभु ने एक क्यूट वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया। जिसे देख लोग भी पुरानी यादों में डूब गए। अदाकारा ने हाल ही में एक बेहद प्यारा सा वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर कर याद दिलाया है कि उन्हें इंडस्ट्री में 14 साल पूरे हो चुके हैं। अदाकारा ने इसके साथ ही अपनी डेब्यू मूवी 'ये माया चेस्वा' को याद किया है। इसके साथ ही अदाकारा के फैंस भी पुरानी यादों में डूब गए। साथ ही लोगों को भी नागा चैतन्य की याद आ गई। यहां देखें वायरल हुआ सामंथा रुथ प्रभु का वायरल हुआ वीडियो। Also Read - South Photos of the week: सामंथा के बिकिनी लुक ने हिलाया इंटरनेट, धूमधाम से हुई रकुल-जैकी की शादी

सामंथा रुथ प्रभु को आई नागा चैतन्य की याद

तेलुगु फिल्म स्टार सामंथा रुथ प्रभु ने अब इसी बहाने एक बार फिर अपने एक्स हसबैंड नागा चैतन्य को याद किया है। एंटरटेनमेंट न्यूज की दुनिया में सामने आए अदाकारा के इस वीडियो को देख फैंस को भी एक्ट्रेस के एक्स हसबैंड नागा चैतन्य की याद आ गई। बता दें कि अदाकारा सामंथा रुथ प्रभु ने नागा चैतन्य संग 14 साल पहले अपना ब्लॉकबस्टर टॉलीवुड डेब्यू किया था। अदाकारा सामंथा रुथ प्रभु और नागा चैतन्य स्टारर मूवी ये ब्लॉकबस्टर रही थी। साल 2010 में रिलीज हुई नागा चैतन्य और सामंथा रुथ प्रभु की मूवी को दर्शकों से बेशुमार प्यार मिला था। साथ ही इस मूवी के बाद इन दोनों की सुपरहिट जोड़ी बनी थी। Also Read - सामंथा रुथ प्रभु ने बिकिनी में दिखाईं कातिलाना अदाएं, वायरल हुईं फोटोज

7 साल बाद पति-पत्नी बन गए थे सामंथा रुथ प्रभु

इस मूवी के बाद ही ये दोनों सितारे एक दूसरे के दोस्त बन गए थे। तेलुगु एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु और नागा चैतन्य ने बाद में साल 2017 में एक दूसरे से शादी रचा ली थी। शादी के बाद ये कपल टॉलीवुड इंडस्ट्री का पावर कपल बन गया था। हालांकि जल्दी ही इनकी शादी टूट गई। साल 2020 में ही इस स्टार कपल ने एक दूसरे से तलाक का ऐलान कर लिया था।