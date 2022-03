Samantha Ruth Prabhu fees for Yashoda: साउथ सुपरस्टार सामंथा रुथ प्रभु तेलुगु सिनेमा की एक हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस मानी जाती है। फिल्म स्टार एक फिल्म के लिए मोटी रकम वसूलती है। अब अदाकारा अपनी धमक बॉलीवुड तक फैलाने की कोशिशों में हैं। जिसके लिए अदाकारा ने द फैमिली मैन 2 की सुपर सक्सेस के बाद पहली पैन इंडिया रिलीज फिल्म यशोदा भी साइन की है। इस फिल्म से पहले अदाकारा अल्लू अर्जुन स्टारर फिल्म पुष्पा में बोल्ड डांस नंबर के जरिए भी दर्शकों को दीवाना कर चुकी है। सुनने में आया है कि उ अंटावा के बंपर सक्सेस और द फैमिली मैन 2 से मिले फेम के बाद अदाकारा ने अपनी फीस बढ़ा दी है। Also Read - Top 5 South Gossips of the Day: बाहुबली 3 लेकर आएंगे प्रभास-एसएस राजामौली, अल्लू अर्जुन के हाथ से निकली आइकन

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म स्टार सामंथा रुथ प्रभु ने फिल्म यशोदा के लिए मोटी रकम वसूली है। इससे पहले अदाकारा एक फिल्म के लिए कथित तौर पर 2 करोड़ रुपये वसूलती थी। फिल्म पुष्पा के सिर्फ एक गाने के लिए अदाकारा ने 1.5 करोड़ रुपये की भारी-भरकम फीस वसूली थी। अब ताजा रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म यशोदा के लिए अपनी फीस में इजाफा करते हुए अदाकारा ने सीधा 1 करोड़ रुपये फीस बढा दी है। इस फिल्म के लिए अदाकारा पूरे 3 करोड़ रुपये चार्ज कर रही है। इसके साथ ही वो तेलुगु सिनेमा की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस भी मानी जा रही है।

बता दें कि फिल्म यशोदा एक साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म है। जिसमें अदाकारा लीड रोल में नजर आएंगी। इस फिल्म का कुल बजट 30 करोड़ रुपये बताया गया है। फिल्म के निर्देशक हरिश शंकर और हरिश नारायण हैं। फिल्म को श्रीदेवी मूवीज के बैनर तले बनाया जा रहा है। साउथ की फिल्मों के बढ़ती मांग की वजह से मेकर्स इस पिल्म को भी पैन इंडिया स्तर पर रिलीज करने की कोशिश में हैं। इसे तमिल, तेलुगु, हिंदी, मलयालम और कन्नड़ , यानी 5 भारतीय भाषाओं में रिलीज करने की तैयारी हैं।