Samantha ने लगाई अपनी प्रेग्नेंसी की खबर पर मुहर, फैंस के सामने मांगी मैटरनिटी लीव

Samantha Ruth Prabhu confirms pregnancy: दावा किया जा रहा था कि सामंथा रुथ प्रभु जल्द ही मां बनने वाली हैं. इसी बीच सामंथा रुथ प्रभु ने अपनी प्रेग्नेंसी की खबर पर मुहर लगाकर सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया है.

Samantha ने लगाई अपनी प्रेग्नेंसी की खबर पर मुहर

Samantha Ruth Prabhu confirms pregnancy: फिल्म 'मां इंटी बंगारम' (Maa Inti Bangaaram) की रिलीज के बाद से ही साउथ अदाकारा सामंथा रुथ प्रभु (Samantha Ruth Prabhu) सुर्खियों में बनी हुई हैं. हाल ही में सामंथा रुथ प्रभु एक इवेंट में पहुंची थीं. यहां पर सामंथा रुथ प्रभु को देखकर लोग कयास लगाने लगे कि सामंथा रुथ प्रभु मां बनने वाली हैं. जिसके बाद से ही लोग सामंथा रुथ प्रभु और उनके पति और डायरेक्टर राज निदिमोरु (Raj Nidimoru) के बारे में बात कर रहे हैं. इसी बीच सामंथा रुथ प्रभु ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसके बारे में जानकर उनके फैंस ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है. कुछ समय पहले ही सामंथा रुथ प्रभु ने अपनी प्रेग्नेंसी की खबरों पर मुहर लगा दी है. सामंथा रुथ प्रभु ने मुहर लगाते ही फैंस से प्रेग्नेंसी को लेकर खुलकर बात की है. सामंथा रुथ प्रभु ने एक इवेंट में मीडिया से बात करते हुए कहा, मेरे हाल देखकर लग रहा है कि फिल्म 'मां इंटी बंगारम' की रिलीज के बाद मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा. मैं फिलहाल मैटरनिटी लीव लेने के बारे में सोच रही है.

सामंथा रुथ प्रभु ने किया इस बात की तरफ इशारा

सामंथा रुथ प्रभु ने आगे कहा, सब ठीक रहा तो मैं जल्द ही एक और फिल्म के साथ फैंस के बीच वापस आऊंगी. सामंथा रुथ प्रभु ने ये बयान देकर फैंस के बीच हंगाामा मचा दिया है. बीती रात से ही लोग सामंथा रुथ प्रभु को सोशल मीडिया पर मां बनने की बधाई दे रहे हैं. ये बयान देकर सामंथा रुथ प्रभु ने एक बात तो साफ कर दी है कि मां बनने के बाद भी उनका करियर रुकने नहीं वाला है.

सामंथा रुथ प्रभु को देखकर लोगों को आई काजल अग्रवाल की याद

सामंथा रुथ प्रभु जल्द ही वापसी करने की तैयारी भी कर रही हैं. ये सामंथा रुथ प्रभु के फैंस के लिए राहत की बात है. बॉलीवुड की बहुत सी अदाकाराएं हैं जो कि मां बनने के बाद फिल्मों से दूर हो गईं. साउथ सिनेमा में भी ऐसी अदाकाराओं की कोई कमी नहीं है. काजल अग्रवाल का नाम इस लिस्ट में सबसे पहले आता है. काजल अग्रवाल ने शादी के बाद भी काम करने का फैसला किया था. इस दौरान काजल अग्रवाल की मां बनने की खबर आई. अपने बच्चे की परवरिश करने के चक्कर में काजल अग्रवाल अचानक ही फिल्मों से गायब हो गई थीं. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…