Samantha Ruth Prabhu ने क्यों हटाया Akkineni सरनेम? एक्ट्रेस ने अब जाकर दिया मुंहतोड़ जवाब

Samantha Ruth Prabhu finally speak up on removing Akkineni Surname: साउथ फिल्म अदाकारा सामंथा अक्किनेनी (Samantha Akkineni) ने आखिरकार अपने सोशल मीडिया एकाउंट पर से 'अक्किनेनी' सरनेम को हटाने को लेकर शुरु हुए विवाद पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। टॉलीवुड की नंबर 1 अदाकारा मानी जाने वाली एक्ट्रेस सामंथा अक्किनेनी ने कुछ दिनों पहले एक चौंकाने वाला कदम उठाते हुए अपने सोशल मीडिया एकाउंट से अपने डिस्पले नेम में बदलाव कर दिया था। एक्ट्रेस ने शादी के बाद अपने पति नागा चैतन्य (Naga Chaitanya) से मिले सरनेम अक्किनेनी को अपने नाम के आगे जोड़ लिया था। Also Read - Samantha Akkineni छोड़ेंगी एक्टिंग की दुनिया? कहा, ‘मैं 10-11 सालों से...’

जिसे एक्ट्रेस ने न सिर्फ अपने फिल्मों में बल्कि अपने सोशल मीडिया पर भी शान से जोड़ा था। मगर कुछ दिनों पहले एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया एकाउंट पर डिस्पले नेम में बदलाव करते हुए न सिर्फ अक्किनेनी सरनेम हटा दिया बल्कि अपने नाम भी हटाकर सिर्फ इनीशियल वर्ड सिर्फ 'एस' कर दिया था। एक्ट्रेस के इस कदम से हर कोई हैरान था। लोग कयास लगाने लगे थे कि क्या नागा चैतन्य और सामंथा अक्किनेनी के रिश्ते में कुछ खटास आ गई है। हालांकि एक्ट्रेस ने खुद कभी इस मुद्दे पर नहीं बोला। अब हाल ही में अदाकारा ने एक इंटरव्यू में इस मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखी है।

द फैमिली मैन 2 अदाकारा ने पत्रकार अनुपमा चोपड़ा को दिए एक इंटरव्यू में इस बारे में बात करते हुए कहा, 'मैं सभी विवादों और ट्रोल्स का तभी जवाब दूंगी जब मैं खुद चाहूंगी। तब नहीं जब लोग मुझसे पूछेंगे।' जब एक्ट्रेस से उनके 'अक्किनेनी' सरनेम को हटाने की वजह को लेकर सवाल किया गया तो नागार्जुन की बहू ने कहा, 'मैं इन सब बातों पर रिएक्ट नहीं करना चाहती हूं। मुझे विवाद पसंद नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र हैं वैसे ही मैं भी अपने विचारों के लिए स्वतंत्र हूं।' Also Read - Manoj Bajpayee और Samantha Akkineni के वेब शो The Family Man 2 ने IFFM अवॉर्ड शो में मारी बाजी, झटके ये दो बड़े खिताब

फिल्मों से ब्रेक लेंगी सामंथा अक्किनेनी

इतना ही नहीं, अदाकारा ने इसके आगे बात करते हुए कहा कि वो अपने और अपने करियर के बीच में किसी और चीज को नहीं लाना चाहतीं। इसके अलावा ईगा एक्ट्रेस ने ये भी कहा कि वो फिल्मी दुनिया से अब कुछ दिनों के लिए ब्रेक लेना चाहती हैं। एक्ट्रेस ने कहा कि उन्हें फिल्मी दुनिया में काम करते हुए पूरे 11 साल हो गए हैं। ऐसे में अब वो कुछ वक्त का ब्रेक चाहती हैं। Also Read - Top 10 South Indian Actresses By Ormax Media: Samantha Akkineni की बरकरार है सत्ता, Pooja Hegde ने चटाई Rashmika Mandanna को धूल