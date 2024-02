Samantha Ruth Prabhu gets back to work: 'उ अंटावा' फेम साउथ फिल्म एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु लंबे वक्त से मायोसिटिस नाम की एक बीमारी से गुजर रही थीं। इस वजह से एक्ट्रेस लंबे वक्त तक फैंस के साथ संपर्क से दूर रहीं। हालांकि अब एक्ट्रेस बिल्कुल ठीक नजर आ रही हैं। इसका इशारा खुद एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु ने अपने लेटेस्ट इंस्टाग्राम स्टोरीज के जरिए फैंस को दिया। अदाकारा ने एक वीडियो जारी कर बताया कि वो अब ठीक हैं और काम पर लौट रही हैं। लंबी बीमारी से उबरने के बाद अदाकारा सामंथा रुथ प्रभु ने बताया कि वो फिर से काम शुरू कर रही हैं। साथ ही अदाकारा ने अपने अगले प्रोजेक्ट का भी खुलासा किया। जो जल्दी ही रिलीज होने वाला है। फिल्म स्टार ने बताया कि वो अपने काम की शुरुआत एक हेल्थ पॉडकास्ट से करने वाली हैं। जो जल्दी ही रिलीज होगा। यहां देखें एक्ट्रेस का वीडियो। Also Read - रकुल प्रीत सिंह से पहले इन सितारों ने लिए गोवा में सात फेरे, वायरल हुई थीं डेस्टिनेशन वेडिंग की फोटोज

'बेरोजगार' हो गई थीं सामंथा रुथ प्रभु

इस वीडियो को शेयर कर एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु ने फैंस को बताया कि वो काफी दिन तक जॉबलेस हो गई थीं। मगर अब वो दोबारा काम पर लौट रही हैं । एंटरटेनमेंट न्यूज की दुनिया में एक्ट्रेस का ये वीडियो आते ही वायरल हो गया। अदाकारा ने वीडियो जारी कर कहा, 'हां मैं काम पर लौट रही हूं आखिरकार। लेकिन इसके अलावा, बीच में मैं पूरी तरह से बेरोजगार हो गई थीं। (हंसते हुए) लेकिन मैं अपने दोस्तों संग मस्ती कर रही थी। ये एक हेल्थ पॉडकास्ट है। जो उम्मीद से अलग है। लेकिन ये कुछ ऐसा है जिससे मुझे काफी प्यार है। मैं इसे लेकर काफी पैशिनेट हूं। और ये अगले हफ्ते रिलीज हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको काफी पसंद आएगा। और मैंने इसे बनाते हुए काफी एन्जॉय किया।'



सामंथा रुथ प्रभु का वर्कफ्रंट

अदाकारा बीते साल जुलाई महींने में अपनी हेल्थ के लेकर ब्रेक पर चली गई थीं। जिसके बाद उन्होंने अपनी ऑटोइम्यून बीमारी मायोसिटिटस का अमेरिका में इलाज करवाया। इसके बाद एक्ट्रेस दुनिया की कई जगहों पर घूमने लगी गईं। बीती दफा एक्ट्रेस विजय देवरकोंडा के साथ मूवी 'खुशी' में नजर आई थीं। अदाकारा जल्दी ही वरुण धवन स्टारर निर्देशक राज एंड डीके की वेब सीरीज 'सिटाडेल' में नजर आने वाली हैं। इस वेब सीरीज के अलावा एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु के हाथ एक हॉलीवुड प्रोजेक्ट भी था। जिसे लेकर हाल ही में खबर आई कि इस मूवी में उनकी जगह एक्ट्रेस श्रुति हासन को कास्ट कर लिया गया है।