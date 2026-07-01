Samantha Ruth Prabhu के घर गूंजने वाली है किलकारी, फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, प्रेग्नेंसी ग्लो देख फैंस हुए दीवाने

साउथ स्टार सामंथा रुथ प्रभु जल्द ही मां बनने वाली हैं. एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर ब्लैक आउटफिट में अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए एक खूबसूरत तस्वीर शेयर की है.

Samantha ने फ्लॉन्ट किया बेबी बंप

साउथ सिनेमा से लेकर बॉलीवुड तक अपनी अदाकारी का लोहा मनवाने वालीं एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु इन दिनों अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत और खास फेज को एन्जॉय कर रही हैं. सामंथा बहुत जल्द अपने पहले बच्चे का दुनिया में स्वागत करने वाली हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर अपनी एक लेटेस्ट तस्वीर शेयर की है, जिसमें वे बेहद गर्व और खुशी के साथ अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं.

इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर की अनोखी तस्वीर

मंगलवार को सामंथा ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल की स्टोरी पर एक तस्वीर पोस्ट की, जिसने देखते ही देखते इंटरनेट पर फैंस का ध्यान खींच लिया. इस तस्वीर की खास बात यह थी कि सामंथा ने इसमें अपना चेहरा नहीं दिखाया, बल्कि पूरा फोकस अपने उभरते हुए बेबी बंप पर रखा. ब्लैक कलर के स्टाइलिश आउटफिट में नजर आ रहीं सामंथा की इस तस्वीर में उनका प्रेग्नेंसी ग्लो साफ महसूस किया जा सकता है. तस्वीर के साथ सामंथा ने अपनी फिटनेस को याद करते हुए बेहद मजेदार और इमोशनल कैप्शन भी लिखा. उन्होंने लिखा कि "मेरे सिक्स-पैक्स... तुमसे बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी, जब हम फिर से मिलेंगे." इसके साथ उन्होंने एक मुस्कुराता हुआ इमोजी भी बनाया.

हैदराबाद के इवेंट में दी थी फैंस को 'गुड न्यूज'

सामंथा ने अपनी इस प्रेग्नेंसी की खबर को पिछले महीने ही दुनिया के सामने जगजाहिर किया था. हैदराबाद में आयोजित फिल्म 'मां इंटी बंगारम' की सक्सेस मीट के दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में इस खुशखबरी पर मुहर लगाई थी. उन्होंने आधिकारिक तौर पर बताया था कि वे अपने आने वाले नन्हे मेहमान के स्वागत के लिए काम से एक छोटा ब्रेक ले रही हैं और मैटरनिटी लीव पर जा रही हैं. यही वजह है कि इन दिनों वे बड़े पर्दे और फिल्मों की शूटिंग से दूर हैं.

राज निदिमोरु और सामंथा की नई शुरुआत

सामंथा और 'द फैमिली मैन' फेम मशहूर डायरेक्टर राज निदिमोरु की लव स्टोरी और फिर शादी ने फैंस को काफी सरप्राइज किया था. सामंथा और राज ने 1 दिसंबर 2025 को बेहद निजी समारोह में शादी रचाई थी. आपको बता दें कि यह इन दोनों की ही दूसरी शादी है. सामंथा की पहली शादी जहां एक्टर नागा चैतन्य से हुई थी, वहीं राज निदिमोरु की पहली शादी श्यामली डे के साथ हुई थी. दोनों ने ही अपने अतीत को पीछे छोड़ते हुए एक-दूसरे का हाथ थामा और अब शादी के महज कुछ समय बाद ही दोनों के घर में किलकारियां गूंजने वाली हैं, जिससे उनका पूरा परिवार बेहद खुश है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.