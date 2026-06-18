सीएम थलपति विजय से मिलीं सामंथा रुथ प्रभु, नए मुख्यमंत्री को देख इमोशनल हुईं एक्ट्रेस, वायरल हो रही फोटो

साउथ सिनेमा की सुपरस्टार सामंथा रुथ प्रभु ने बुधवार को तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री और अपने पूर्व को-स्टार थलपति विजय से खास मुलाकात की. सोशल मीडिया पर फोटोज शेयर करते हुए सामंथा काफी भावुक दिखीं.

थलापति विजय से सामंथा रुथ प्रभु

साउथ फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु बुधवार को तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री और अपने पुराने को-स्टार थलपति विजय से मिलने पहुंचीं. मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद विजय के साथ सामंथा की यह पहली मुलाकात थी, जिसने सोशल मीडिया पर आते ही हलचल मचा दी है. इस खास मौके की कुछ खूबसूरत तस्वीरें सामंथा ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं.

बेहद खुश नजर आईं सामंथा

सामंथा रुथ प्रभु ने अपनी पोस्ट में लिखा कि जैसे ही वह चेन्नई पहुंचीं, उनके अंदर एक अलग ही खुशी और उत्साह था, क्योंकि वह राज्य के मुख्यमंत्री से मिलने जा रही थीं. विजय की तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए सामंथा ने कहा, "मुझे हमेशा से अंदर से यह महसूस होता था कि विजय सर सिर्फ फिल्मी पर्दे के हीरो बनकर नहीं रह सकते. उनकी एनर्जी, उनका गजब का व्यक्तित्व और जिस तरह से लोग उन पर जान छिड़कते हैं, उसे देखकर हमेशा यही लगता था कि वह जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा करने के लिए ही बने हैं."

विजय के साहस को किया सलाम

सामंथा ने इस बात पर जोर दिया कि विजय का सिनेमा की जमी-जमाई दुनिया और सुपरस्टारडम को छोड़कर राजनीति जैसे बिल्कुल अलग और अनिश्चित क्षेत्र में कदम रखना वाकई काबिले-तारीफ है. उन्होंने कहा, "मुझे उनकी जो बात सबसे ज्यादा प्रेरित करती है, वो है उनका साहस. एक बिल्कुल नए मैदान में उतरना, जहां जोखिम बहुत ज्यादा हो और जहां आपकी पुरानी सफलताएं मायने न रखती हों, इसके लिए बहुत जिगरा चाहिए. विजय सर ने यह रास्ता इसलिए नहीं चुना क्योंकि यह आसान था, बल्कि इसलिए चुना क्योंकि उन्हें पूरा भरोसा था कि वह लोगों की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं."

सामंथा ने कही ये बात

बातचीत के दौरान सामंथा ने जीवन के एक बड़े फलसफे का जिक्र करते हुए कहा कि हम सभी को अपनी जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर कुछ बड़ा करने की प्रेरणा जरूर मिलती है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी सुख-सुविधाओं से बाहर निकलकर समाज के लिए कुछ करने का फैसला लेते हैं.

उन्होंने आगे लिखा कि उन्हें पक्का विश्वास है कि विजय आने वाले समय में उन लोगों को भी हैरान कर देंगे जो आज उन पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं. सामंथा के मुताबिक, वह ऐसा विजय के मुख्यमंत्री पद की वजह से नहीं कह रही हैं, बल्कि जनता की सेवा करने के उनके साफ इरादे और समर्पण को देखकर कह रही हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.