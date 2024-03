Samantha Ruth Prabhu opens up on her sexuality: साउथ फिल्म स्टार सामंथा रुथ प्रभु एक लीडिंग एक्ट्रेस हैं। बीते कुछ महीने अदाकारा पर काफी भारी गुजरे। एक्ट्रेस एक ऑटोइम्यून मायोसिटिस नाम की बीमारी का शिकार हो गई थीं। अब इस बीमारी से उबरकर अदाकारा वापस से वर्क मोड में लौट आई हैं। अदाकारा सामंथा रुथ प्रभु ने हाल ही में एक मीडिया कॉन्क्लेव में हिस्सा लिया। फिल्म स्टार सामंथा रुथ प्रभु ने इंडिया टुडे के मीडिया कॉन्क्लेव के दौरान अपनी बीमारी को लेकर खुलकर बात की। साथ ही अदाकारा सामंथा रुथ प्रभु ने अपने सेक्सुएलिटी को लेकर एक बेहद चौंकाने वाला बयान दिया। जो इस वक्त चर्चा में हैं। Also Read - ठीक होते ही सामंथा रुथ प्रभु ने करवाया किलर फोटोशूट, फोटोज देख लोग बोले, 'शॉकिंग ट्रांसफॉर्मेशन'

इस कॉन्कल्वेल में अदाकारा सामंथा रुथ प्रभु से 'पुष्पा' में उन पर फिल्माए गए ब्लॉकबस्टर गाने 'उ अंटावा' को जब चुनने की वजह के बारे में पूछा गया तो अदाकारा ने इस दौरान कहा कि ये उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। क्योंकि वो हमेशा अपनी सेक्सुएलिटी को लेकर असहज रहीं। एंटरटेनमेंट न्यूज वर्ल्ड में वायरल हुए इस वीडियो में अदाकारा ने कहा, 'मैं हमेशा ऐसी जगह से आती हूं जहां मुझे लगता था कि मैं अच्छी नहीं हूं। मैं खुद को अच्छा नहीं मानती थी। मैं दूसरी लड़कियों की तरह नहीं लगती थी। इसलिए मेरे लिए ये एक बड़ी चुनौती थी। दरअसल, उ अंटावा के पहले शॉट के दौरान मैं अंदर से डर के मारे कांप रहे थे। क्योंकि सेक्सी दिखना मेरी चीज नहीं हैं। लेकिन इसके बाद मैं एक एक्टर के तौर पर बड़ी और एक इंसान के तौर पर भी। मैंने हमेशा कोशिश की कि मैं खुद को मुश्किल से मुश्किल हालात में डालूं।' Also Read - South Gossips Today: महेश बाबू के लुक ने दिया SSMB 29 का इशारा, दिशा पाटनी संग वायरल हुई प्रभास की फोटो

"I have been uncomfortable with my sexuality. During the first shot of 'Oo Antava' I was shaking from fear," said @Samanthaprabhu2 #IndiaTodayConclave24 #SamanthaRuthPrabhu #movies | @Akshita_N pic.twitter.com/7ZaTOxBZXs

— IndiaToday (@IndiaToday) March 15, 2024