सामंथा रुथ प्रभु ने रिजेक्ट कर दी थी ये ब्लॉकबस्टर फिल्म, जिंदगी भर होगा पछतावा!...

साउथ इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु (Samantha Ruth Prabhu) ने अपनी अदाकारी से फैंस का दिल जीता है. उन्होंने कई मूवीज में काम किया है और आज किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं. सामंथा रुथ प्रभु 28 अप्रैल को अपना 39वां जन्मदिन मना रही हैं. इस खास मौके पर उनके तमाम चाहने वाले फैंस बधाई दे रहे हैं. सामंथा रुथ प्रभु ने भले ही कई मूवीज में काम किया है लेकिन उन्होंने कई फिल्मों के ऑफर भी रिजेक्ट किए हैं. आज हम आपको उस मूवी का नाम बताएंगे जिसको एक्ट्रेस ने रिजेक्ट कर दिया था और इसे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था.
सामंथा रुथ प्रभु ने ठुकरा दिया था फिल्म 'पुष्पा' का ऑफर
एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु को लेकर बताया जाता है कि उन्होंने साउथ स्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म 'पुष्पा' में लीड रोल ऑफर हुआ था लेकिन उन्होंने मना कर दिया था. इसके बाद ये रोल रश्मिका मंदाना ने किया था. उन्होंने फिल्म में श्रीवल्ली का किरादार निभाया था. सामंथा रुथ प्रभु ने फिल्म 'पुष्पा' में लीड रोल करने से मना किया लेकिन आइटम नंबर 'ऊं अंटावा' किया था. इस गाने को लेकर बताया जाता है कि एक्ट्रेस इसे भी नहीं करना चाहती थीं लेकिन अल्लू अर्जुन के रिक्वेस्ट करने पर ये आइटम नंबर किया था. फिल्म 'पुष्पा' का ऑफर सामंथा रुथ प्रभु ने क्यों ठुकरा दिया था इस बात की जानकारी सामने नहीं आई थी. लेकिन लोगों का मानना है कि इस फिल्म के ब्लॉकबस्टर होने के बाद एक्ट्रेस को पछतावा होता होगा. बताते चलें कि फिल्म सामंथा रुथ प्रभु ने अपने करियर में ना सिर्फ 'पुष्पा' बल्कि कई मूवीज को ऑफर को रिजेक्ट किया है.
View this post on Instagram
सामंथा रुथ प्रभु ने 2010 में शुरू किया था करियर
सामंथा रुथ प्रभु के वर्क फ्रंट की बात करें तो उन्होंने साल 2010 में अपने करियर की शुरुआत की थी. वह तमिल और तेलुगू फिल्मों में नजर आई हैं. सामंथा रुथ प्रभु ने 'यू टर्न', 'जानू', 'यशोदा', 'खुशी', 'थेरी' जैसी मूवीज में काम किया है. एक्ट्रेस की जबरदस्त एक्टिंग के फैंस कायल हो जाते हैं. सामंथा रुथ प्रभु की पर्सनल लाइफ पर नजर डालें तो उन्होंने साल 2017 में साउथ एक्टर नागा चैतन्य से शादी की थी. इससे पहले दोनों ने एक दूसरे को लंबे समय तक डेट किया था. हालांकि, दोनों का रिश्ता सिर्फ चार साल में टूट गया और साल 2021 में दोनों ने तलाक ले लिया. इसके बाद सामंथा रुथ प्रभु ने साल 2025 में डायरेक्टर राज निदिमोरू के साथ शादी कर ली थी. गौरतलब है कि सामंथा रुथ प्रभु और राज निदिमोरू की दूसरी शादी थी. वहीं, नागा चैतन्य ने साल 2024 में शोभिता धुलिपाला से शादी की थी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.
Subscribe Now
Enroll for our free updates