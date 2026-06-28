Maa Inti Bangaram की सफलता के बीच पति का हाथ थामे नजर आईं समांथा रुथ प्रभु, वायरल तस्वीरों में दिखा बेबी बंप

साउथ और बॉलीवुड सिनेमा की क्वीन समांथा रुथ प्रभु (Samantha Ruth Prabhu) के लिए यह समय दोहरी खुशियों का है. एक तरफ जहां थिएटर्स में उनकी हालिया रिलीज फिल्म 'मां इंति बंगारम' (Maa Inti Bangaram) बॉक्स ऑफिस पर नोटों की बारिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ एक्ट्रेस की पर्सनल लाइफ से एक बेहद खूबसूरत खुशखबरी सामने आई है. समांथा रुथ प्रभु जल्द ही मां बनने वाली हैं. हाल ही में एक्ट्रेस को उनके पति और मशहूर फिल्ममेकर-लेखक राज निदिमोरू के साथ स्पॉट किया गया, जहां येलो ड्रेस में समांथा का निखार और उनका बेबी बंप हर किसी का ध्यान खींच ले गया.
बात करें समांथा की फिल्म की, तो 'मां इंति बंगारम' सिनेमाघरों में दर्शकों का दिल जीतने में पूरी तरह कामयाब रही है. 19 जून को रिलीज हुई इस फिल्म ने पहले ही दिन 5.35 करोड़ की धमाकेदार ओपनिंग के साथ अपने मजबूत इरादे साफ कर दिए थे. सैकनिल्क की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने रिलीज के 9वें दिन भी अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखते हुए 4.90 करोड़ का शानदार बिजनेस किया है. इसी के साथ बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की 9 दिनों की कुल नेट कमाई 42.95 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है.
इस फिल्म की छप्परफाड़ कमाई के जश्न के बीच समांथा ने एक इवेंट के दौरान स्टेज से अपनी पहली प्रेग्नेंसी का आधिकारिक तौर पर ऐलान करके फैंस को झूमने पर मजबूर कर दिया है. समांथा ने खुद मुस्कुराते हुए बताया कि वह बेहद खुश हैं और बहुत जल्द अपने आने वाले नन्हे मेहमान के स्वागत के लिए 'मैटरनिटी लीव' पर जाने वाली हैं. समांथा के इस मुंहजुबानी ऐलान के बाद हॉल में मौजूद हजारों फैंस ने तालियों और सीटियों के साथ होने वाली मम्मी-पापा को बधाई दी.
कपल के लुक की बात करें तो राज निदिमोरू जहां ब्लैक डेनिम शर्ट और जींस में बेहद डैपर और हैंडसम लग रहे थे, वहीं समांथा येलो कलर की ढीली-ढाली स्टाइलिश ड्रेस में बेहद गॉर्जियस नजर आईं. आपको याद दिला दें कि राज निदिमोरू और समांथा ने पिछले साल 1 दिसंबर 2025 को बेहद निजी समारोह में शादी रचाई थी. दोनों ने 'द फैमिली मैन सीजन 2' और वरुण धवन स्टारर 'सिटाडेल: हनी बनी' जैसे कई कल्ट और हिट प्रोजेक्ट्स में एक साथ काम किया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.