KGF Chapter 2: धमाकेदार गाने पर होगी अधीरा उर्फ संजू बाबा की एंट्री!! रॉकी भाई को सलाम करना भूलेंगे फैंस

साउथ सुपरस्टार यश (Yash) की केजीएफ पार्ट 1 (KGF) ने पूरे देश में तहलका मचा दिया था। फिल्म के धांसू एक्शन सीन्स को देख दर्शक चौंक गए थे और सीधे सिनेमाघर की ओर भाग खड़े हुए थे। फिल्म केजीएफ पार्ट 1 की सफलता के बाद से ही दर्शकों को केजीएफ पार्ट 2 (KGF 2) का इंतजार है, जिसे इस साल के अंत तक रिलीज करने की प्लानिंग हो रही है। फिल्म केजीएफ 2 में यश के सामने संजय दत्त (Sanjay Dutt) जैसे धांसू अभिनेता खलनायक के रूप में दिखेगा। संजय दत्त केजीएफ 2 में अधीरा का किरदार निभाते दिखेंगे, जिसके लिए उन्होंने अलग लुक भी धारण किया है। संजय दत्त का फर्स्ट लुक पोस्टर जब रिलीज हुआ था, तो दर्शकों ने उसकी काफी तारीफ की थी।

अगर केजीएफ 2 से सामने आ रही ताजा रिपोर्ट की मानें तो निर्माताओं ने संजय दत्त के किरदार अधीरा को भुनाने के लिए एक गजब का प्लान बनाया है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि संजय दत्त फिल्म केजीएफ 2 में एक धमाकेदार गाने पर एंट्री मारेंगे। मेकर्स ने म्यूजिक कम्पोजर्स को बता दिया है कि उन्हें ‘सलाम रॉकी भाई’ जैसा ही एक धमाकेदार एंथम सॉन्ग चाहिए, जिस पर दर्शक नाचने को मजबूर हो जाएं।

फिल्म केजीएफ पार्ट 1 में यश के ऊपर निर्माताओं ने सलाम रॉकी भाई सॉन्ग फिल्माया था, जो बहुत प्रसिद्ध हुआ था। मेकर्स चाहते हैं कि अधीरा के ऊपर भी इसी स्तर का गाना फिल्माया जाए ताकि केजीएफ 2 का स्तर बढ़ जाए।

अधीरा के किरदार के बारे में बात करते हुए संजय दत्त ने बताया है, 'मैंने अधीरा जैसा किरदार ही नहीं निभाया है। मैंने इस किरदार के लिए मैं डेढ़ घंटे तक मेकअप कराता था। इस रोल के लिए मैंने काफी मेहनत की है।'