Shah Rukh Khan sents love Allu Arjun's Son Allu Ayaan: साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के बेटे अल्लू अयान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हुआ। सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के बेटे अल्लू अयान दरअसल, हाल ही में सुपरस्टार शाहरुख खान के सुपरहिट गाने लुट-पुट गया को गुनगुनाते दिखे। सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के बेटे का ये गाना सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो गया। वायरल हुए सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के बेटे अल्लू अयान का ये क्यूट वीडियो फैंस का दिल जीत ले गया। सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के बेटे का ये वीडियो ट्विटर की दुनिया में आते ही छा गया। दिलचस्प, बात ये है कि सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के बेटे अल्लू अयान के इस वायरल वीडियो पर अब खुद सुपरस्टार शाहरुख खान ने भी रिएक्शन दे दिया है।

सुपरस्टार शाहरुख खान ने अल्लू अयान के इस वायरल हुए क्यूट वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा, 'शुक्रिया छोटे नवाब, तुम फूल और आग दोनों हो जो एक में पैक हो। अब मैं अपने बच्चों को अल्लू अर्जुन के श्रीवल्ली गाने की प्रैक्टिस करने के लिए कहूंगा। हा हा।' अल्लू अर्जुन के बेटे अल्लू अयान का ये क्यूट वीडियो और सुपरस्टार शाहरुख खान का ये रिएक्शन आप यहां देख सकते हैं।

Thank u lil one… you are flower and fire both rolled into one!!! Now getting my kids to practice singing @alluarjun’s Srivalli… ha ha https://t.co/XZr29SIhD2

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) February 25, 2024