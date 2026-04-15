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अल्लू अर्जुन की 'राका' में शाहरुख खान का होगा कैमियो, बॉक्स ऑफिस पर गदर काटेगी फिल्म!

Shah Rukh Khan Cameo In Raaka: साउथ स्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म 'राका' इन दिनों चर्चा में बनी हुई है. अब खबर आ रही है कि इस फिल्म में बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान का कैमियो होगा.

By: Shashikant Mishra  |  Published: April 15, 2026 12:40 AM IST

अल्लू अर्जुन की 'राका' में शाहरुख खान का होगा कैमियो, बॉक्स ऑफिस पर गदर काटेगी फिल्म!
फिल्म राका में शाहरुख खान कैमियो कर सकते हैं.

साउथ इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर अल्लु अर्जुन (Allu Arjun) के जन्मदिन पर यानी 8 अप्रैल को उनकी अपकमिंग फिल्म 'राका' (Raaka) का फर्स्ट लुक सामने आया था. इसके बाद फैंस काफी एक्साइटेड थे. अब इस फिल्म को लेकर ऐसा अपडेट आया है, जो फैंस का उत्साह डबल करने वाला है. दरअसल, एटली कुमार के डायरेक्शन में बनने वाली अल्लू अर्जुन की फिल्म 'राका' में शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के कैमियो करने की खबर आ रही है. लेटेस्ट रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इस फिल्म में किंग खान कैमियो कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि पूरी खबर क्या है.

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About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
Tags Allu Arjun Entertainment News Raaka Shah Rukh Khan