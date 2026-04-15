अल्लू अर्जुन की 'राका' में शाहरुख खान का होगा कैमियो, बॉक्स ऑफिस पर गदर काटेगी फिल्म!...

Shah Rukh Khan Cameo In Raaka: साउथ स्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म 'राका' इन दिनों चर्चा में बनी हुई है. अब खबर आ रही है कि इस फिल्म में बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान का कैमियो होगा.

साउथ इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर अल्लु अर्जुन (Allu Arjun) के जन्मदिन पर यानी 8 अप्रैल को उनकी अपकमिंग फिल्म 'राका' (Raaka) का फर्स्ट लुक सामने आया था. इसके बाद फैंस काफी एक्साइटेड थे. अब इस फिल्म को लेकर ऐसा अपडेट आया है, जो फैंस का उत्साह डबल करने वाला है. दरअसल, एटली कुमार के डायरेक्शन में बनने वाली अल्लू अर्जुन की फिल्म 'राका' में शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के कैमियो करने की खबर आ रही है. लेटेस्ट रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इस फिल्म में किंग खान कैमियो कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि पूरी खबर क्या है.

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