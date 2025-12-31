ENG हिन्दी
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • South Gossip
  • 'महिलाओं को परफेक्ट...', कैमरे में कैद हुई मां-बेटी की खूबसूरत बॉन्डिंग, श्रेया सरन का फैम...

'महिलाओं को परफेक्ट...', कैमरे में कैद हुई मां-बेटी की खूबसूरत बॉन्डिंग, श्रेया सरन का फैमिली संग वीडियो वायरल

Shriya Saran Video: नए साल की शुरुआत को खास बनाने के लिए बॉलीवुड सेलेब्स इन दिनों फैमिली के साथ वेकेशन पर निकल रहे हैं. इसी कड़ी में 'दृश्यम' फेम एक्ट्रेस श्रेया सरन भी अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां मनाने रवाना हो गई हैं.

By: Masummba Chaurasia  |  Published: December 31, 2025 2:27 PM IST

'महिलाओं को परफेक्ट...', कैमरे में कैद हुई मां-बेटी की खूबसूरत बॉन्डिंग, श्रेया सरन का फैमिली संग वीडियो वायरल

नए साल की शुरुआत को खास बनाने के लिए बॉलीवुड सेलेब्स इन दिनों फैमिली के साथ वेकेशन पर निकल रहे हैं. इसी कड़ी में 'दृश्यम' फेम एक्ट्रेस श्रेया सरन भी अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां मनाने रवाना हो गई हैं. हाल ही में उन्हें एयरपोर्ट पर पति और बेटी के साथ स्पॉट किया गया, जहां उनकी हैप्पी फैमिली मोमेंट्स कैमरे में कैद हो गए.

Also Read
43 साल की वो एक्ट्रेस एक बच्चे की बन चुकी हैं मां, हॉटनेस के सामने कुंवारी लड़कियां भी फेल, तस्वीरें छुड़ा देंगी पसीना!

एयरपोर्ट पर श्रेया सरन का अंदाज बेहद सिंपल और क्यूट नजर आया. एक्ट्रेस कैजुअल लुक में थीं, लेकिन हमेशा की तरह अपनी नेचुरल ब्यूटी से सबका ध्यान खींच ले गईं. इस दौरान सबसे खास रही मां-बेटी की खूबसूरत बॉन्डिंग, जिसने सोशल मीडिया यूजर्स का दिल जीत लिया.

Also Read
'तलाक की अफवाह लेकिन कान पर नहीं रेंगती जूं...' रशियन पति के लिए बेशर्मी की हदें पार कर चुकी है ये एक्ट्रेस

TRENDING NOW


श्रेया एयरपोर्ट पर अपनी बेटी को गोद में उठाए नजर आईं. वो बेटी को संभालती और उस पर प्यार लुटाती दिखीं. कैमरों की मौजूदगी के बावजूद श्रेया ने बेटी को पूरी तरह से कंफर्टेबल रखने की कोशिश की. वहीं, उनकी बेटी कैमरे से बचती नजर आई और पैपराजी के लिए पोज देने से दूर भागती दिखी. यही मासूम पल फैंस को सबसे ज्यादा पसंद आ रहे हैं.

श्रेया सरन की ये फैमिली फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. फैंस उनकी सादगी और फैमिली फर्स्ट एप्रोच की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कई यूजर्स ने कमेंट करते हुए, लिखा कि श्रेया एक परफेक्ट एक्ट्रेस ही नहीं, बल्कि एक परफेक्ट मां भी हैं.

हालांकि, श्रेया और उनके परिवार ने अभी तक ये नहीं बताया है कि वो वेकेशन के लिए किस जगह जा रहे हैं, लेकिन नए साल से पहले उनकी इस फैमिली ट्रिप ने फैंस को एक्साइटेड जरूर कर दिया है. बता दें, कि श्रेया सरन अकसर सोशल मीडिया पर अपनी पर्सनल लाइफ की झलक शेयर करती रहती हैं. चाहे फैमिली टाइम हो या ट्रैवल मोमेंट्स, एक्ट्रेस अपनी लाइफ के खास पल फैंस के साथ शेयर करने से नहीं कतरातीं.

वर्क फ्रंट की बात करें, तो श्रेया सरन 'दृश्यम' में अजय देवगन के साथ नजर आईं थीं, जिसमें उनकी एक्टिंग देख लोग दीवाने हो गए थे, फिलहाल वो फिल्मों के साथ-साथ अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी सुर्खियों में रहती है, वहीं एयरपोर्ट पर श्रेया सरन अपनी फैमिली के साथ स्पॉट हुईं हैं, जहां उनकी क्यूट बॉन्टिंड देख फैंस एक बार फिर उनकी तारीफें करते नहीं थक रहे हैं. परिवार के साथ नए साल पर क्वालिटी टाइम एन्जॉय करने जा रही एक्ट्रेस की ये वीडियो फैंस के लिए नए साल का प्यारा सा गिफ्ट बन गई हैं.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Masummba Chaurasia

मासुम्बा चौरसिया
Zee News के 'BollywoodLife (Digital)' की वरिष्ठ उप संपादक हैं.

मासुम्बा चौरसिया एक अनुभवी और विश्लेषणात्मक एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों से अधिक का अनुभव है. उन्होंने फिल्मों, टीवी शोज, सेलेब्रिटी गॉसिप, फिल्म रिव्यू और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के इन-डेप्थ एनालिसिस में विश...और पढ़ें
Tags Bollywood Gossips Bollywood News Entertainment News Shriya Saran