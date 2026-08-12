सिंगर राहुल सिप्लिगंज की बढ़ी मुश्किलें, शादी का झांसा देने की शिकायत पर एफआईआर दर्ज

'आरआरआर' के ऑस्कर विजेता गाने 'नाटू नाटू' के गायक और 'बिग बॉस' विजेता राहुल सिप्लिगंज बड़ी कानूनी मुसीबत में फंस गए हैं. विशाखापटनम पुलिस ने राहुल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है.

सिंगर राहुल सिप्लिगंज की बढ़ी मुश्किलें

फिल्मी दुनिया से एक चौंकाने वाली और बड़ी खबर सामने आ रही है. एस.एस. राजामौली की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'आरआरआर' के ऐतिहासिक और दुनिया भर में धूम मचाने वाले सुपरहिट गाने 'नाटू नाटू' के गायक राहुल सिप्लिगंज भारी मुसीबत में घिर गए हैं. इसके अलावा, वह 'बिग बॉस तेलुगू' के तीसरे सीजन के विजेता भी रह चुके हैं, जिसके कारण उनकी फैन फॉलोइंग काफी तगड़ी है. लेकिन अब उनके और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ आंध्र प्रदेश के विशाखापटनम में एक गंभीर मामले में एफआईआर दर्ज की गई है, जिसने उनके चाहने वालों को हैरान कर दिया है.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक, विशाखापटनम के एमवीपी पुलिस स्टेशन में एक महिला ने राहुल सिप्लिगंज समेत कुल 11 लोगों के खिलाफ आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई है. पीड़िता का आरोप है कि सिंगर के एक रिश्तेदार ने खुद को राहुल का करीबी बताकर उसे अपने जाल में फंसाया और शादी का झूठा झांसा दिया.

महिला ने यह भी आरोप लगाया है कि बाद में आरोपियों ने उसकी कुछ प्राईवेट फोटो और प्राइवेट वीडियो इंटरनेट पर लीक कर देने की धमकी दी. इतना ही नहीं, जब पीड़िता ने इसका विरोध किया, तो उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, डराया-धमकाया गया और जबरन अपने पक्ष में बयान देने का दबाव बनाया गया. इस पूरी साजिश में सिंगर राहुल सिप्लिगंज का नाम आने के बाद से यह मामला तूल पकड़ चुका है. पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और गहराई से छानबीन शुरू कर दी है. हालांकि, इस पूरे हाई-प्रोफाइल विवाद पर अभी तक सिंगर राहुल या उनकी टीम की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

'नाटू नाटू' से मिली थी पहचान

राहुल सिप्लिगंज ने साल 2022 में रिलीज हुई निर्देशक एस.एस. राजामौली की फिल्म 'आरआरआर' में एन.टी. रामा राव जूनियर और राम चरण पर फिल्माए गए एनर्जेटिक ट्रैक 'नाटू नाटू' को अपनी दमदार आवाज से सजाया था. इस गाने ने भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था. एम.एम. कीरवानी द्वारा रचित इस गाने ने इतिहास रचते हुए प्रतिष्ठित ऑस्कर अवॉर्ड अपने नाम किया था और भारतीय सिनेमा का डंका पूरी दुनिया में बजाया था. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.