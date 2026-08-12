google-preferred
  • बॉलीवुड न्यूज
  • South Gossip
  • सिंगर राहुल सिप्लिगंज की बढ़ी मुश्किलें, शादी का झांसा देने की शिकायत पर एफआईआर दर्ज...

सिंगर राहुल सिप्लिगंज की बढ़ी मुश्किलें, शादी का झांसा देने की शिकायत पर एफआईआर दर्ज

'आरआरआर' के ऑस्कर विजेता गाने 'नाटू नाटू' के गायक और 'बिग बॉस' विजेता राहुल सिप्लिगंज बड़ी कानूनी मुसीबत में फंस गए हैं. विशाखापटनम पुलिस ने राहुल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है.

WrittenBy
By: Shreya Pandey | Published: August 12, 2026 2:26 PM IST
सिंगर राहुल सिप्लिगंज की बढ़ी मुश्किलें, शादी का झांसा देने की शिकायत पर एफआईआर दर्ज

सिंगर राहुल सिप्लिगंज की बढ़ी मुश्किलें

फिल्मी दुनिया से एक चौंकाने वाली और बड़ी खबर सामने आ रही है. एस.एस. राजामौली की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'आरआरआर' के ऐतिहासिक और दुनिया भर में धूम मचाने वाले सुपरहिट गाने 'नाटू नाटू' के गायक राहुल सिप्लिगंज भारी मुसीबत में घिर गए हैं. इसके अलावा, वह 'बिग बॉस तेलुगू' के तीसरे सीजन के विजेता भी रह चुके हैं, जिसके कारण उनकी फैन फॉलोइंग काफी तगड़ी है. लेकिन अब उनके और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ आंध्र प्रदेश के विशाखापटनम में एक गंभीर मामले में एफआईआर दर्ज की गई है, जिसने उनके चाहने वालों को हैरान कर दिया है.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक, विशाखापटनम के एमवीपी पुलिस स्टेशन में एक महिला ने राहुल सिप्लिगंज समेत कुल 11 लोगों के खिलाफ आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई है. पीड़िता का आरोप है कि सिंगर के एक रिश्तेदार ने खुद को राहुल का करीबी बताकर उसे अपने जाल में फंसाया और शादी का झूठा झांसा दिया.

महिला ने यह भी आरोप लगाया है कि बाद में आरोपियों ने उसकी कुछ प्राईवेट फोटो और प्राइवेट वीडियो इंटरनेट पर लीक कर देने की धमकी दी. इतना ही नहीं, जब पीड़िता ने इसका विरोध किया, तो उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, डराया-धमकाया गया और जबरन अपने पक्ष में बयान देने का दबाव बनाया गया. इस पूरी साजिश में सिंगर राहुल सिप्लिगंज का नाम आने के बाद से यह मामला तूल पकड़ चुका है. पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और गहराई से छानबीन शुरू कर दी है. हालांकि, इस पूरे हाई-प्रोफाइल विवाद पर अभी तक सिंगर राहुल या उनकी टीम की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

'नाटू नाटू' से मिली थी पहचान

राहुल सिप्लिगंज ने साल 2022 में रिलीज हुई निर्देशक एस.एस. राजामौली की फिल्म 'आरआरआर' में एन.टी. रामा राव जूनियर और राम चरण पर फिल्माए गए एनर्जेटिक ट्रैक 'नाटू नाटू' को अपनी दमदार आवाज से सजाया था. इस गाने ने भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था. एम.एम. कीरवानी द्वारा रचित इस गाने ने इतिहास रचते हुए प्रतिष्ठित ऑस्कर अवॉर्ड अपने नाम किया था और भारतीय सिनेमा का डंका पूरी दुनिया में बजाया था. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

Tags:

Up Next

‘भारत में 10 साल से बैन...' पाकिस्तानी सिंगर आतिफ असलम का छलका दर्द, गाने सुनने को लेकर कही बड़ी बात

Next Story

‘भारत में 10 साल से बैन...' पाकिस्तानी सिंगर आतिफ असलम का छलका दर्द, गाने सुनने को लेकर कही बड़ी बात