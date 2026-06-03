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साउथ फिल्म 'किलर' की शूटिंग के दौरान फटा सिलेंडर, एक क्रू मेंबर की मौत, तीन घायल

Film Killer Set Accident: साउथ एक्टर एसजे सूर्या की फिल्म 'किलर' के सेट पर बड़ा हादसा हो गया. इस हादसे में एक क्रू मेंबर की मौत हो गई है और तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं.

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By: Shashikant Mishra | Published: June 3, 2026 3:41 PM IST
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फिल्म किलर के सेट पर हादसा हुआ.

साउथ मूवीज के एक्टर और डायरेक्टर एसजे सूर्या (SJ Suryah) की फिल्म 'किलर' (Killer) इन दिनों चर्चा में बनी हुई है. इसी बीच इस फिल्म के सेट पर बड़ा हादसा हो गया. इस हादसे में एक क्रू मेंबर ने अपनी जान गवां दी. वहीं, तीन लोग गंभीर रूप घायल हो गए हैं. फिल्म 'किलर' की चेन्नई के पेरमबूर इलाके में शूटिंग चल रही थी और बम ब्लास्ट वाला सीक्वेंस फिल्माया जा रहा था और इसी दौरान हादसा हो गया. एसजे सूर्या की फिल्म के सेट पर हुआ हादसे को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है. हालांकि, फिल्ममेकर्स की तरफ से घटना को लेकर अभी कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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