साउथ फिल्म 'किलर' की शूटिंग के दौरान फटा सिलेंडर, एक क्रू मेंबर की मौत, तीन घायल

Film Killer Set Accident: साउथ एक्टर एसजे सूर्या की फिल्म 'किलर' के सेट पर बड़ा हादसा हो गया. इस हादसे में एक क्रू मेंबर की मौत हो गई है और तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं.

फिल्म किलर के सेट पर हादसा हुआ.

साउथ मूवीज के एक्टर और डायरेक्टर एसजे सूर्या (SJ Suryah) की फिल्म 'किलर' (Killer) इन दिनों चर्चा में बनी हुई है. इसी बीच इस फिल्म के सेट पर बड़ा हादसा हो गया. इस हादसे में एक क्रू मेंबर ने अपनी जान गवां दी. वहीं, तीन लोग गंभीर रूप घायल हो गए हैं. फिल्म 'किलर' की चेन्नई के पेरमबूर इलाके में शूटिंग चल रही थी और बम ब्लास्ट वाला सीक्वेंस फिल्माया जा रहा था और इसी दौरान हादसा हो गया. एसजे सूर्या की फिल्म के सेट पर हुआ हादसे को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है. हालांकि, फिल्ममेकर्स की तरफ से घटना को लेकर अभी कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है.