Sonakshi Sinha ने Chiranjeevi संग Tollywood डेब्यू के लिए मांगी मोटी फीस, मेकर्स को लगा 440 वोल्ट का करंट !!

Sonakshi Sinha demands huge fees for Chiranjeevi's film to mark her Tollywood debut: बॉलीवुड फिल्म अदाकारा सोनाक्षी सिन्हा (Sonakshi Sinha) जल्दी ही फिल्म स्टार अजय देवगन (Ajay Devgn) की फिल्म भुज: द प्राइड ऑफ इंडिया में नजर आने वाली हैं। इसके बाद अदाकारा दोबारा साउथ सिनेमा की ओर कदम बढ़ाने के बारे में विचार कर रही हैं। साल 2014 में तमिल सुपरस्टार रजनीकांत के साथ धांसू कॉलीवुड डेब्यू करने के बाद सोनाक्षी सिन्हा टॉलीवुड में भी डेब्यू करने वाली हैं। अगर सबकुछ ठीक रहा तो सोनाक्षी सिन्हा साउथ के मेगा स्टार चिरंजीवी के साथ अगली फिल्म में नजर आएंगी। तेलुगु सुपरस्टार चिरंजीवी (Chiranjeevi) अपनी फिल्म आचार्य (Acharya) के बाद अगली फिल्म को लेकर चर्चा में है।

रिपोर्ट्स हैं कि आचार्य के बाद चिरंजीवी 'जय लव कुश' फेम निर्देशक केएल रविंद्र की अगली फिल्म को लेकर बातचीत कर रहे हैं। इस फिल्म में चिरंजीवी के अपोजिट फिल्म मेकर्स एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा को लेने की तैयारी में है। निर्देशक केएल रविंद्र के करीबी सूत्र ने जानकारी दी है कि बॉलीवुड अदाकारा सोनाक्षी सिन्हा को डायरेक्टर कहानी सुना चुके हैं। जिसके बाद सोनाक्षी सिन्हा ने चिरंजीवी के अपोटिज काम करने के लिए हरी झंडी भी दे दी है। उन्होंने फिल्म में अपना किरदार पसंद आया है और वो इस फिल्म का हिस्सा बनना चाहती हैं। हालांकि मेकर्स के सामने एक्ट्रेस ने करीब 3.5 करोड़ रुपये फीस की डिमांड कर डाली है।

सोनाक्षी सिन्हा की फीस निर्माताओं को काफी ज्यादा लग रही है। जिस पर काफी विचार के बाद मेकर्स ने आखिरकार एक्ट्रेस को इस फिल्म में कास्ट करने का फैसला ले लिया है। निर्माता-निर्देशक चिरंजीवी के अपोटिज सोनाक्षी सिन्हा की जोड़ी को परफेक्ट मान रहे हैं। जिसकी वजह से उन्होंने एक्ट्रेस की डिमांड को पूरा करने का मन बना लिया है। सोनाक्षी सिन्हा के साथ फिल्म स्टार चिरंजीवी अपनी अगली फिल्म की शूटिंग आचार्य के पूरे होने के बाद ही शुरू करेंगे। चिरंजीवी स्टारर फिल्म आचार्य में उनके अपोजिट लीड एक्ट्रेस के रोल में अदाकारा काजल अग्रवाल नजर आने वाली हैं। जबकि साथ ही फिल्म में उनके बेटे राम चरण और एक्ट्रेस पूजा हेगड़े भी अहम किरदार में हैं।