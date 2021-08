Allu Arjun की Pushpa 2 में हुई इस धांसू बॉलीवुड स्टार की एंट्री, टिकट खिड़की पर मचेगा बवाल

This Bollywood star to join Allu Arjun’s Pushpa 2: साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) की पहली पैन इंडिया रिलीज फिल्म पुष्पा (Pushpa) इन दिनों खूब चर्चाएं बटोर ही हैं। अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) स्टारर निर्देशक सुकुमार (Sukumar) की इस मचअवेटेड फिल्म को मेकर्स एक बड़े स्तर पर बना रहे हैं। दिलचस्प बात ये है कि अल्लू अर्जुन की पुष्पा को केजीएफ और बाहुबली की तर्ज पर दो पार्ट में रिलीज किए जाने की तैयारी है। जहां फिल्म के पहले पार्ट की शूटिंग का बड़ा हिस्सा पूरा हो चुका है। तो अब मेकर्स पुष्पा 2 को लेकर तैयारियों में भी जुट गए हैं। इस फिल्म के पहले पार्ट में जहां अल्लू अर्जुन की भिड़ंत नेशनल अवॉर्ड विनर मलयालम एक्टर फहाद फासिल (Fahaad Faasil) से होने वाली है। तो दूसरे पार्ट के लिए भी एक धांसू फिल्म स्टार के नाम पर चर्चा चल रही है। Also Read - Happy Birthday Sonu Sood: खलनायक बनकर चमका पंजाब के सूरमा का करियर, खूंखार विलेन के रोल में देख कांपते थे दर्शक

सामने आ रही मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो निर्माता दूसरे पार्ट के लिए बॉलीवुड स्टार सोनू सूद (Sonu Sood) को फिल्म का हिस्सा बनाने की तैयारी में है। सोनू सूद न सिर्फ हिंदी फिल्म जगत बल्कि साउथ सिने दर्शकों के बीच भी जाना-माना नाम है। सोनू सूद लंबे वक्त से साउथ सिने इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और एक से बढ़कर एक विलेन के खूंखार किरदारों में अपनी छाप दर्शकों के बीच छोड़ चुके हैं। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनू सूद अल्लू अर्जुन स्टारर फिल्म पुष्पा 2 का भी हिस्सा बन सकते हैं।

अगर सोनू सूद इस फिल्म के लिए हां कहते हैं तो ये पहली बार नहीं होगा जब सोनू सूद और अल्लू अर्जुन आपस में भिड़ेंगे। इससे पहले भी सोनू सूद और अल्लू अर्जुन फिल्म ज्युलाई में नजर आ चुके है। साल 2012 में रिलीज हुई इस तेलुगु फिल्म में सोनू सूद ने विलेन का किरदार निभाया था। तो क्या आप सोनू सूद और अल्लू अर्जुन की दोबारा भिड़ंत के लिए तैयार हैं। अपनी राय हमें कमेंट कर बताएं।