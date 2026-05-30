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Ajith Kumar की मां का 84 साल की उम्र में निधन, तीन साल पहले एक्टर के सिर से उठा था पिता का साया

Ajith Kumar Mother Death: साउथ इंडस्ट्री के एक्टर अजित कुमार की मां का 84 साल की उम्र में निधन हो गया है. साउथ सिनेमा के सितारे उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं.

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By: Shashikant Mishra | Published: May 30, 2026 12:14 PM IST
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अजित कुमार की मां का निधन हो गया है.

साउथ सिनेमा के पॉपुलर स्टार अजित कुमार (Ajith Kumar) का दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. वह अभी पिता के निधन के गम से उबर भी नहीं पाए थे कि मां का निधन हो गया है. अजित कुमार की मां मोहिनी मणि ने 84 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है. इस दुखद खबर आने के बाद साउथ इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है और सितारे एक्टर की मां की श्रद्धांजलि दे रहे हैं. अजित कुमार की फैमिली के साथ उनकी तमाम चाहने वाले फैंस को सदमा लगा है. बताते चलें कि साउथ स्टार के पिता का बीते साल निधन हो गया था.

अजित कुमार की मां लंबे समय से थीं बीमार

साउथ एक्टर अजित कुमार की मां मोहिनी मणि को लेकर बताया जा रहा है कि वह पिछले कुछ समय से उम्र संबंधी समस्याओं से जूझ रही थीं. एक्टर की मां की कुछ महीनों से तबीयत लगातार खराब थी. उन्होंने 30 मई को चेन्नई स्थित अपने घर पर अंतिम सांस ली है. अजित कुमार के लिए तीन साल के अंदर दोहरा झटका है. उन्होंने 2023 में पिता पीएस सुब्रमण्यम तो 2026 में मां को खो दिया है. अजित कुमार के सिर माता-पिता का साया उठ जाने से वह गहरे सदमे में हैं. अजित कुमार की मां के निधन पर उनकी इंडस्ट्री के जुड़े सितारे श्रद्धांजलि दे रहे हैं. साउथ स्टार अजित कुमार को लेकर बताया जा रहा है कि वह अपने प्रोजेक्ट को लेकर दुबई में थे. मां के निधन की खबर मिलते ही वह प्रोजेक्ट को बीच में छोड़कर चेन्नई वापस लौटने की तैयार की. बताया जा रहा है कि अजित कुमार चेन्नई पहुंचने के बाद मां का अंतिम संस्कार किया जाएगा. साउथ एक्टर अपनी फैमिली के करीब रहते थे.

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अजित कुमार एक्टर के साथ ही हैं कार रेसर

अजित कुमार की मां के निधन पर डीएमएक चीफ एमके स्टालिन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए दुख जताया है. वहीं, साउथ फिल्मों के सुपरस्टार कमल हासन ने अजित कुमार की मां के निधन पर शोक जताया है. अजित कुमार के फिल्मी करियर पर नजर डालें तो उन्होंने साल 1990 में एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था. इसके बाद उन्होंने कई मूवीज में काम किया अपनी दमदार परफॉर्मेंस से लोगों का दिल जीता है. अजित कुमार एक एक्टर होने के साथ ही पेशेवर कार रेसर भी हैं और नेशनल और इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते नजर आते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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