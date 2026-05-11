साउथ एक्‍टर Bharath Kanth की रोड एक्सीडेंट में गई जान, कार में मौजूद दोस्त की भी हुई मौत

Bharath Kanth Death: साउथ सिनेमा से बुरी खबर सामने आई है. एक्टर भरत कांत की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है. इस रोड एक्सीडेंट में उनके दोस्त की जान चली गई है.

साउथ एक्टर का निधन हो गया है.

साउथ सिनेमा से सोमवार को आई एक खबर ने लोगों को तगड़ा शॉक दिया है. दरअसल, तेलुगू फिल्म के चर्चित एक्टर भरत कांत (Bharath Kanth) का सड़क हादसे में निधन हो गया है. 31 साल के भरत कांत के साथ उनके दोस्त की भी मौत हो गए है. बताया जा रहा है कि हैदराबबाद के पास रिंग रोड पर कार के साथ हादसा हुआ है. ये हादसा इतना भयंकर था भरत कांत और उनके दोस्त की मौके पर ही मौत हो गई. इस एक्सीडेंट की जानकारी सामने आते ही उनके तमाम चाहने वाले फैंस को सदमा लगा है और सोशल मीडिया के जरिए दुख व्यक्त कर रहे हैं.

31 साल में दुनिया छोड़ गए एक्टर भरत कांत

एक्टर भरत कांत अपने दोस्त और सिनेमेटोग्राफर साई त्रिलोक के साथ कार से जा रहे थे. भरत कांत कार चला रहे थे. उनकी कार का एक्सीडेंट हैदराबाद के बाद अदिबाटला के आउट रिंग रोड पर हो गया. पुलिस ने बताया है कि एग्जिट 12 के पास बैंगलोर/तुक्कुगुडा और शमशाबाद के बीच उनकी कार के कंट्रोल के बाहर चली गई और आगे चल रहे कंटेनर से टकरा गई. ये टक्कर इतनी भयंकक थी की कंटेनर के पीछे के पहिए उखड़ गए और कार परखच्चे उड़ गए. इस हादसे में भरत कांत और साई त्रिलोक की मौके पर मौत हो गई. दोनों दोनों की उम्र 31 साल थी. भरत कांत और साई त्रिलोक आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के रहने वाले थे. भरत कांत की कार एक्सीडेंट के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी और केस दर्ज किया है और जांच कर रही है. पुलिस ने दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. भरत कांत की कार एक्सीडेंट को लेकर पुलिस को आशंका है कि ज्यादा स्पीड और थकान के चलते ये हादसा हुआ है.

भरत कांत की मौत से फैंस को लगा सदमा

भरत कांत के करियर को लेकर बात करें तो वह एक्टर होने के साथ डांसर और कंटेंट क्रिएटर भी थे. वह तेलुगू मूवीज करने के साथ शॉर्ट फिल्मों में नजर आ चुके थे. भरत कांत सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते थे और उनकी अच्छी फैन फॉलोइंग है. भरत कांत और उनके दोस्त साई त्रिलोक की एक साथ दर्दनाक हादसे में मौत ने फैंस को रुला दिया है. फैंस अपने चाहने वाले सितारों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.