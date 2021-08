'जलेबी बेबी' बनकर बीच समंदर ऐसे नाचीं Hansika Motwani, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो

South Actor Hansika Motwani dances on Jalebi baby on her birthday celebration: साउथ फिल्म अदाकारा हंसिका मोटवानी (Hansika Motwani) ने हाल ही में अपना 30वां बर्थडे सेलिब्रेट किया है। अदाकारा अपने 30वें पर मालदीव की हसीन वादियों में गई हैं। जहां एक्ट्रेस ने अपने दोस्तों के साथ खूब मस्ती की। इस बीच हंसिका मोटवानी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में हंसिका मोटवानी बीच समंदर में अपनी दोस्त तन्वी के साथ जलेबी बेबी पर झूमती दिख रही हैं। वीडियो में एक्ट्रेस ने बेहद खूबसूरत ब्लू एंड रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई है। हंसिका मोटवानी का ये वीडियो आप यहां देख सकते हैं। Also Read - बॉलीवुड की इन 21 अदाकाराओं को नहीं डालता कोई घास, हिट डेब्यू से रातों-रात बन गईं थीं सुपरस्टार

लाल रंग की बिकिनी में हंसिका मोटवानी ने खींचा था ध्यान

लाल रंग की बिकिनी में हंसिका मोटवानी ने खींचा था ध्यान

इससे पहले भी एक्ट्रेस हंसिका मोटवानी (Hansika Motwani) ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर एक रेड कलर की बिकिनी में तस्वीर शेयर की थी। इस तस्वीर ने लोगों का खूब ध्यान खींचा था। फोटो में एक्ट्रेस बेहद ग्लैमरस और बोल्ड नजर आ रही थी। इसके बाद भी भी अदाकारा अपने मालदीव ट्रिप की जानकारी लगातार सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम के जरिए फैंस के साथ शेयर करती आ रही हैं। ये फोटोज आप यहां देख सकते हैं।

इन फिल्मों में बिजी हैं हंसिका मोटवानी

अदाकारा हंसिका मोटवानी ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट ऋतिक रोशन और प्रीति जिंटा स्टारर फिल्म कोई मिल गया से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद एक्ट्रेस ने देश में निकला होगा चांद और क्योंकि सास भी कभी बहू थी जैसे हिट हिंदी सीरियलस में काम किया। इसके बाद एक्ट्रेस ने साउथ सिने इंडस्ट्री का रुख किया जहां एक्ट्रेस सिंघम 3, रोमियो जूलियट और पावर जैसे हिट फिल्मों में काम कर चुकी हैं। एक्ट्रेस इन दिनों महा, पार्टनर और माय नेम इज श्रुति जैसी फिल्मों में बिजी हैं। हंसिका मोटवानी का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर बता सकते हैं। Also Read - Hansika Motwani ने अपने भाई के ब्याह में बदले 5 ग्लैमरस लुक, कातिलाना अंदाज देखकर थम गई फैंस की सांसे