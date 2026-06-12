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साउथ सिनेमा में फिर आया सियासी भूचाल! इस दिग्गज एक्टर ने किया राजनीति में आने का ऐलान, Thalapathy Vijay को मिलेगी टक्कर?

Raghava Lawrence Politics: साउथ एक्टर, डायरेक्टर और कोरियोग्राफर राघव लॉरेंस ने राजनीति में आने का ऑफिशियल ऐलान कर दिया है. उन्होंने 18 मिनट का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने कई राज खोले हैं.

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By: Sadhna Mishra | Published: June 12, 2026 4:06 PM IST
साउथ सिनेमा में फिर आया सियासी भूचाल! इस दिग्गज एक्टर ने किया राजनीति में आने का ऐलान, Thalapathy Vijay को मिलेगी टक्कर?

अब उस साउथ सुपरस्टार की राजनीति में एंट्री!

Raghava Lawrence Confirms Political Entry: साउथ सुपरस्टार थलापति विजय (Vijay Thalapathy) के सीएम बनने के बाद अब से लगातार एक्टर, डायरेक्टर और कोरियोग्राफर राघव लॉरेंस (Raghava Lawrence) को लेकर पॉलिटिक्स में आने की अफवाहें चल रही थी. पिछले काफी दिनों से ये कहा जा रहा था कि, राघव राजनीति में कदम रखने वाले हैं. हालांकि, अब सभी अटकलों पर एक्टर ने फुलस्टॉप लगा दिया है और अपने राजनीति में कदम रखने का ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया है. हालांकि, इस ऐलान के दौरान उन्होंने बताया कि आखिर वो पॉलिटिक्स में क्यों आ रहे हैं. राघव के इस बयान को सुनकर विरोधियों के होश उड़ सकते हैं.

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राजनीति में राघव लॉरेंस ने क्यों ली एंट्री?

एक्टर, डायरेक्टर और कोरियोग्राफर राघव लॉरेंस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक वीडियो पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्हें कहते हुए सुना जा सकता है कि, 'बिना किसी फल की इच्छा के ईमानदारी से अपना फर्ज निभाओ.' उन्होंने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, 'मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं पॉलिटिक्स में आऊंगा. मेरा मकसद कभी पैसा कमाना या कोई बड़ा पद पाना नहीं था. मेरा तो हमेशा से यह मानना था कि अगर कोई ऐसा इंसान राजनीति में आए जिस पर मैं भरोसा करता हूं, तो मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा और बड़ लेवल पर समाज की सेवा करूंगा. लेकिन बदलते हालातों ने अब उन्हें खुद यह कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है.'

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18 मिनट लंबे वीडियो में बयां किया सफर

राघव लॉरेंस (Raghava Lawrence Video) ने जो वीडियो शेयर किया है, वो 18 मिनट लंबा है जिसमें उन्होंने सोशल सर्विस से अपने जुड़ाव और साल 2017 के जल्लीकट्टू आंदोलन के दौरान राजनीति को लेकर अपनी समझ बढ़ने की बात कही. उन्होंने उस वक्त युवाओं के इस बड़े आंदोलन पर हैरानी जताई थी. वहीं, वीडियो में उन्होंने साथी एक्टरऔर NTK नेता सीमन के साथ अपनी जान-पहचान का भी जिक्र किया.वीडियो में राघव ने अपने और विजय के पर्सनल और प्रोफेशनल रिश्ते पर भी कुलकर बात की.

किस पार्टी में शामिल होंगे Raghava Lawrence?

राघव लॉरेंस के राजनीति में एंट्री के ऐलान के बाद अब फैंस ये जानने के लिए बेताब हैं कि, वो किस पार्टी में शामिल होंगे. हालांकि, इस मुद्दे के बारे में भी उन्होंने अपने इस वीडियो में बात की है. एक्टर ने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया है, लेकिन ये जरूर कहा है कि, वो जल्द ही इसकी जानकारी देंगा. हालांकि, सियासी गलियारों में ये अटकलें तेज हैं कि, वह सीएम विजय की सत्ताधारी पार्टी तमिलगा वेट्टी कझगम (TVK) में शामिल हो सकते हैं और त्रिची ईस्ट सीट से चुनाव लड़ सकते हैं.

आपको बता दें कि, इस साल डायरेक्टर सुंदर सी ने भी मदुरै सेंट्रल सीट से पुथिया नीधि कत्छी (PNK) और AIADMK-NDA गणबंधन के तहत चुनाव लड़ा था, लेकिन वह तीसरे नंबर पर रहे और चुनाव हार गए और उस सीट पर TVK के उम्मीदवार मदुर बदरुद्दीन ने अपना कब्जा जमाया था.

राघव लॉरेंस का वर्कफ्रंट

वहीं अगर बात करें राघव लॉरेंस के वर्कफ्रंट की तो वो फिलहाल बाक्यराज कन्नन के डायरेक्शन में बन रही एक्शन फिल्म 'बेंज' पर काम कर रहे हैं. इसके अलावा वह अपनी पॉपुलर हॉरर-कॉमेडी सीरीज 'कंगना 4' के अगले पार्ट की तैयारी में जुटे हैं, जिसे वह खुद लिखने, डायरेक्ट करने और प्रोड्यूस करने के साथ-साथ लीड रोल भी निभा रहे हैं. आएंगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।

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