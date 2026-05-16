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साउथ एक्टर रवि मोहन ने पत्नी आरती पर लगाए गंभीर आरोप, कहा- 'काला जादू किया, खून की उल्टियां हो रहीं'

Ravi Mohan Press Conference: रवि मोहन ने एक प्रेस कॉन्फेंस के दौरान बताया उनकी पत्नी ने उन पर काला जादू किया है. इसके अलावा उन्होंने कई आरोप लगाए हैं.

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By: Shashikant Mishra | Published: May 16, 2026 5:00 PM IST
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रवि मोहन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की.

साउथ एक्टर रवि मोहन ऊर्फ जमय रवि (Ravi Mohan) का काफी समय से पत्नी आरती से अलगाव चल रहा है. वहीं, वह गर्लफ्रेंड केनिशा को लेकर भी चर्चा में हैं. रवि मोहन ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी पत्नी आरती से तलाक और केनिशा से ब्रेकअप को लेकर बात की है. साउथ एक्टर ने अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. इसके साथ ही रवि मोहन ने कहा कि जब तक पत्नी आरती के साथ उनकी तलाक की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है, वह एक्टिंग से ब्रेक ले रहे हैं. उन्होंने दावा किया है कि आरती के फैमिली ने इमोशनली परेशान किया है. रवि मोहन का कहना है कि पत्नी के साथ तलाक की प्रोसेस के दौरान मानसिक दबाव का सामना करना पड़ा है.

रवि मोहन ने कहा- 'शादी की कीमत चुका रहा हूं'

एक्टर रवि मोहन ने कहा, 'वो मुझे मेरे बेटों से मिलने नहीं दे रहे हैं. मैंने अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाकर शादी की थी और उसकी कीमत चुका रहा हूं. यहां तक कि मैंने अपना कलाई काट ली थी और अगले दिन शूट पर पहुंचा था. मेरी कमिटमेंट इस तरह की रही है. मैं एक दिन मर जाऊंगा लेकिन दुनिया से जाने से पहले मैं उनकी शांतिभंग कर दूंगा. मैं इंडस्ट्री में अब और काम नहीं करूंगा. मैं अपनी पर्सनल लाइफ पर फोकस करूंगा. अपना सम्मान बचाऊंगा और फिर एक्टिंग करियर वापस शुरू करूंगा.'

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रवि मोहन बोले- 'नरक वाली जिंदगी जी रहा हूं'

रवि मोहन ने आगे कहा, 'मुझे खून की उल्टियां हो रही हैं. वो लोग काला जादू कर रहे हैं. वो लोग ऐसा करते थे और अब भी ऐसा कर रहे हैं. मेरी पत्नी ने मुझे ब्लैकमेल किया था. आरती ने उनपर शादी का दवाब बनाया था, मैंने अपना हाथ काट लिया. इसी दवाब में मैंने शादी के लिए हां किया था. मैं पहले दिन से नरक वाला जीवन जी रहा हूं.' रवि मोहन ने केनीशा के साथ ब्रेकअप पर कहा, 'मैंने केनीशा को छोड़ दिया है क्योंकि बहुत ऑनलाइन ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा था. केनीशा कहीं भी हों, बस खुश रहें. वह मुश्किल घड़ी में मेरे साथ रही.' ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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