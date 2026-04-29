नहीं खत्म हो रहा यश की ‘टॉक्सिक’ का इंतजार, फिल्म दोबारा हुई पोस्टपोन, सोशल मीडिया पर फूटा दर्शकों का गुस्सा

सुपरपरस्टार यश की फिल्म ‘टॉक्सिक’ अब 4 जून को रिलीज नहीं होगी. ग्लोबल रिलीज की तैयारियों और सिनेमाकॉन में मिले बेहतरीन रिस्पॉन्स के कारण मेकर्स ने इसे पोस्टपोन कर दिया है. यश के इस फैसले से फैंस थोड़े निराश हैं.

कन्नड़ सुपरस्टार यश की अवेटेड फिल्म ‘टॉक्सिक’ की रिलीज का इंतजार कर रहे फैंस के लिए एक निराश करने वाली खबर सामने आई है. लंबे समय से चर्चा में रही यह फिल्म अब अपनी तय तारीख 4 जून को सिनेमाघरों में दस्तक नहीं देगी. फिल्म की रिलीज को एक बार फिर आगे बढ़ा दिया गया है, जिससे सोशल मीडिया पर फैंस का मिला-जुला रिएक्शन देखने को मिल रहा है.

यश का इमोशनल पोस्ट

यश ने खुद सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट शेयर कर इस देरी की वजह बताई है। उन्होंने लिखा कि कुछ फिल्में केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि सिनेमा के प्रति प्रेम को जगाने के लिए बनाई जाती हैं. यश के मुताबिक, हाल ही में सिनेमाकॉन में फिल्म को जो अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया मिली है, उसने मेकर्स का हौसला बढ़ा दिया है. अब वे ‘टॉक्सिक’ को केवल भारत तक सीमित न रखकर दुनिया के हर कोने में एक साथ रिलीज करना चाहते हैं. इस ग्लोबल रिलीज की तैयारी के लिए ही फिल्म को थोड़ा और समय दिया जा रहा है.

रिलीज के लिए है तैयार है टॉक्सिक

यश ने अपने पोस्ट में फैंस को बताया कि फिल्म का काम पूरी तरह खत्म हो चुका है. देरी केवल इसलिए हो रही है ताकि दुनिया भर के डिस्ट्रीब्यूटर के साथ तालमेल बिठाया जा सके. उन्होंने वादा किया है कि वे जल्द ही एक नई और धमाकेदार रिलीज डेट की घोषणा करेंगे. सुपरस्टार ने कहा, "चिंता मत कीजिए, टॉक्सिक पूरी दुनिया के सिनेमाघरों में आने के लिए हकदार है."

पहले 'धुरंधर 2' की वजह से हुई लेट

यह फिल्म पहले रणवीर सिंह की सुपरहिट फिल्म ‘धुरंधर 2’ के साथ रिलीज होने वाली थी. उस समय मिडिल ईस्ट में चल रहे राजनीतिक तनाव का हवाला देते हुए यश ने अपनी फिल्म की रिलीज को 19 मार्च से टाल दिया था और 4 जून की तारीख चुनी थी. लेकिन अब ग्लोबल लेवल पर एक बड़ी रिलीज की प्लानिंग ने इस तारीख को भी बदलवा दिया है.

वरुण धवन और बॉबी देओल की फिल्म

यश की फिल्म टलने का सीधा फायदा बॉलीवुड की दो बड़ी फिल्मों को मिलने वाला है. 5 जून को वरुण धवन की ‘है जवानी तो इश्क होना है’ और बॉबी देओल की ‘बंदर’ रिलीज हो रही हैं. पहले इन फिल्मों का सीधा मुकाबला यश के साथ होने वाला था, जिससे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बंटने का खतरा था. लेकिन अब ‘टॉक्सिक’ के हटने के बाद इन दोनों फिल्मों के पास खुलकर कमाई करने का सुनहरा मौका है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

Read more